Bộ Y tế trao đổi với tổ chức quốc tế và đại sứ quán một số nước về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Ban soạn thảo dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán 12 nước. (Ảnh: TRẦN MINH)

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông báo những điểm mới căn bản của dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ đổi mới hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra an toàn thực phẩm trên thị trường (chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm); số hóa và xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm liên thông giữa các bộ, ngành; nâng cao hiệu quả quản lý đối với loại hình thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể.

Quá trình hoàn thiện, ban soạn thảo tổ chức gần 70 cuộc họp và hơn 100 ý kiến đóng góp đều được Ban soạn thảo tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa.

“Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được xây dựng chặt chẽ, qua nhiều bước, lấy ý kiến nhiều cấp, ngành, đơn vị liên quan cũng như các đối tác và tổ chức quốc tế. Nhằm hướng tới mục tiêu làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh cũng đã trình bày bản tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đại sứ quán các nước nêu. (Ảnh: TRẦN MINH)

Trước đó, Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán 12 nước đã gửi 9 kiến nghị liên quan đến dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Tập trung vào các vấn đề: quy định gia hạn, đăng ký lại sẽ tạo ra gánh nặng lớn đối với các sản phẩm đang được lưu thông hợp pháp tại Việt Nam; các quy định kiểm tra nhập khẩu nghiêm ngặt hơn có thể gây ùn tắc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng; dự thảo chưa quy định rõ ràng những sản phẩm nào phải thực hiện đăng ký... Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh dự thảo Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế; khuyến khích Việt Nam thông báo phiên bản dự thảo đã sửa đổi đúng với thông lệ khuyến nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh cũng đã trình bày bản tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà Đại sứ quán các nước nêu.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ quán các nước đánh giá cao và bày tỏ sự đồng thuận đối với bản tiếp thu, giải trình của Ban soạn thảo; đồng thời, đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện để dự án Luật có sự đồng thuận cao nhất mang lại hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cảm ơn những ý kiến đóng góp, khuyến nghị của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán 12 nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm với mục tiêu quan trọng là làm sao để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dân, đồng thời giúp bảo vệ các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật về an toàn thực phẩm; và bảo đảm nguyên tắc các quy định phải phù hợp thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng Y tế khẳng định: Đây không phải là tiếp thu cuối cùng, Ban soạn thảo vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến trên tinh thần cầu thị, lắng nghe các góp ý của tất cả đơn vị liên quan. Sau đó, dự án Luật sẽ được hoàn thiện và báo cáo tại kỳ họp đang diễn ra của Quốc hội khóa XVI vào ngày 11/11/2026.