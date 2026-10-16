Bộ Y tế trao đổi với AARP về kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Đoàn Hiệp hội Người nghỉ hưu Hoa Kỳ (AARP) do bà Myechia Minter-Jordan, Giám đốc Điều hành Quỹ AARP, làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo các Cục: Dân số, Quản lý Khám, chữa bệnh, Bảo trợ xã hội và Vụ Hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số

Chào mừng đoàn AARP đến thăm và làm việc với Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự quan tâm của AARP đối với các vấn đề già hóa dân số, nâng cao sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Đây vừa là thành tựu phản ánh những tiến bộ về kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ của người dân, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Trong những năm tới, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dự báo ngày càng tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phát triển dịch vụ chăm sóc dài hạn tại cộng đồng, tại nhà.

Theo Thứ trưởng, ngành Y tế không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn chú trọng dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục và khuyến khích người cao tuổi chủ động chăm sóc sức khỏe. Qua đó, giúp người cao tuổi duy trì khả năng tự lập, sống độc lập và tham gia tích cực vào đời sống gia đình, cộng đồng.

Để đáp ứng yêu cầu này, cần từng bước hoàn thiện chính sách, phát triển các mô hình chăm sóc phù hợp, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên ngành và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đồng thời, Việt Nam cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế, lựa chọn những mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và hệ thống y tế trong nước.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng nhấn mạnh, Việt Nam xác định già hóa dân số không chỉ là thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội mà còn đòi hỏi đổi mới mô hình chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm dân số này.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời; chú trọng nâng cao sức khỏe, duy trì khả năng tự chăm sóc và sống độc lập của người cao tuổi.

Bà Myechia Minter-Jordan - bà Myechia Minter-Jordan, Giám đốc Điều hành Quỹ AARP phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Chia sẻ kinh nghiệm, gợi mở cơ hội hợp tác

Tại buổi tiếp và làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của AARP trong xây dựng chính sách, tổ chức các mô hình chăm sóc tại cộng đồng và tại nhà, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc cũng như ứng dụng đổi mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi.

Phát biểu đáp từ, bà Myechia Minter-Jordan, Giám đốc Điều hành Quỹ AARP, cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn trao đổi với lãnh đạo Bộ về những vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các nội dung được AARP quan tâm gồm đánh giá cơ hội, thách thức của già hóa dân số và định hướng xây dựng hệ thống y tế thích ứng trong 10-20 năm tới; xây dựng chính sách, chương trình nâng cao sức khỏe, khuyến khích người cao tuổi chủ động chăm sóc bản thân và duy trì cuộc sống độc lập.

Đoàn AARP cũng mong muốn tìm hiểu thực trạng các mô hình chăm sóc, những khoảng trống trong phát triển dịch vụ tại cộng đồng và tại nhà, từ phòng ngừa bệnh tật đến chăm sóc dài hạn; công tác chuẩn bị đội ngũ nhân lực y tế, nhân viên chăm sóc chuyên ngành; đồng thời trao đổi về cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Trần Minh

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã trao đổi về thực trạng, các ưu tiên chính sách và những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống y tế thích ứng với già hóa dân số. Qua đó, các bên bước đầu gợi mở những cơ hội hợp tác thiết thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi bên.

Khẳng định Việt Nam coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, rà soát những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xác định những nội dung có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác với AARP, bảo đảm phù hợp với định hướng, chính sách và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Bộ Y tế sẵn sàng phối hợp với AARP trong trao đổi thông tin, kết nối chuyên gia và nghiên cứu các cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn AARP tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, các mô hình phù hợp và khuyến nghị chính sách có giá trị thực tiễn, góp phần hỗ trợ Việt Nam chủ động thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Các đại biểu chụp ảnh tại Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh