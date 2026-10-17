Bộ Y tế tổ chức thăm, khám bệnh tại xã Bảo Lâm 1

Các đại biểu và đội ngũ y, bác sĩ tham dự chương trình tại xã Bảo Lâm 1

Dự chương trình có ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 1; Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã.

Từ sáng sớm nhiều người dân đã có mặt để được thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của ngành y tế và các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn.

Đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 1; Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã cùng các phòng, ban của xã tham dự chương trình

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường y tế cơ sở là "lá chắn" đầu tiên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, chất lượng cao ngay tại địa phương.

Nhiều người dân địa phương được khám tổng quát, tư vấn chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí

Thay mặt lãnh đạo và Nhân dân địa phương, đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 1 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tài trợ. Sự đồng hành này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực về y tế mà còn góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đã tiến hành khám tổng quát, tư vấn chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con.

Ban Tổ chức tặng quà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách

Ban Tổ chức cũng đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; đồng thời trao hỗ trợ 10 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 1.