Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Chiều 30/9, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì và trực tiếp phổ biến các nội dung của 05 Nghị quyết, 01 Chỉ thị.

Tham dự Hội nghị có Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Lê Đức Luận và Nguyễn Thị Liên Hương; các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các Vụ, Cục, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Bộ.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Lê Đức Luận, Nguyễn Thị Liên Hương tại Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Hội nghị tập trung quán triệt 05 Nghị quyết và 01 Chỉ thị của Bộ Chính trị, làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế bao gồm:

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới;

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới;

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới;

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới;

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, Hội nghị nghe trình bày, thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị tại Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị để nhanh chóng đưa các Nghị quyết, Chỉ thị đi vào cuộc sống.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế và yêu cầu tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã rà soát những nội dung có liên quan trực tiếp đến ngành Y tế và phân công các cơ quan, tổ chức đảng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các dự thảo Kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng các Kế hoạch không nhằm nhắc lại toàn bộ nội dung các Nghị quyết của Bộ Chính trị, mà tập trung lựa chọn đúng những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế; đồng thời xác định rõ những công việc ngành Y tế phải triển khai, các cơ quan tham gia thực hiện, tiến độ, sản phẩm và kết quả cần đạt được.

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Đồng chí Đoàn Hữu Thiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ điều hành Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là các cấp uỷ, chính quyền thuộc, trực thuộc Bộ Y tế phải nghiên cứu đúng, hiểu đầy đủ tinh thần và nội dung của từng Nghị quyết, Chỉ thị; xác định rõ những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến ngành Y tế; từ đó cụ thể hóa thành các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, bảo đảm "rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Trên cơ sở thảo luận, góp ý và trao đổi của đại biểu về những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện đối với các dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Bộ Y tế, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo điều kiện thực tế. Nội dung quán triệt phải liên hệ với nhiệm vụ của đơn vị, chỉ rõ việc phải làm sau Hội nghị, hoàn thành trong tháng 10/2026;

Tập trung cụ thể hóa và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, y đức, văn hóa ứng xử và chất lượng phục vụ Nhân dân, người bệnh; lấy sản phẩm, tiến độ, kết quả và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Cùng đó, tổ chức thực hiện ngay những nội dung đã rõ, thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung cần có quy định, hướng dẫn hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị phương án, điều kiện và nguồn lực để triển khai ngay khi có căn cứ thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cũng nhấn mạnh cần phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; tuyên truyền kịp thời, chính xác nội dung cốt lõi, điểm mới, kết quả học tập, quán triệt và việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị trong ngành Y tế.

Tăng cường giải thích những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc theo chức năng, nhiệm vụ.

Các cấp ủy thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải đáp hoặc báo cáo vấn đề phát sinh; gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham luận, trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Trần Minh

Cùng với những nội dung trên, đồng chí Vũ Mạnh Hà cũng nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, rà soát và hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 23, 24, 25, 26 và 27-NQ/TW. Các đơn vị khẩn trương trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, ban hành trong tháng 10/2026.

Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 24/8/2026 để triển khai thực hiện. Vì vậy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện Kế hoạch này, đưa nội dung học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng và công việc thường xuyên; gắn việc thực hiện với trách nhiệm nêu gương, y đức, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân.