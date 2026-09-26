Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện 'bộ khung' tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành y tế

Hoàn thiện từ những tiêu chuẩn đang có

Trong lĩnh vực y tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan trực tiếp đến nhiều sản phẩm, hàng hóa và hoạt động chuyên môn. Khi kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu quản lý thay đổi, những quy định kỹ thuật cũng cần được rà soát để kịp thời cập nhật.

Đây là một trong những công việc Bộ Y tế đang tập trung thực hiện. Các đơn vị chuyên môn được yêu cầu rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc lĩnh vực phụ trách, đánh giá kết quả thực hiện và xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Bộ Y tế, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành cần được đồng bộ hơn giữa các lĩnh vực. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo, xây dựng lộ trình và nguồn lực để triển khai.

Điều này cho thấy việc xây dựng tiêu chuẩn được thực hiện theo hướng vừa bổ sung những nội dung mới, vừa tiếp tục xem xét những tiêu chuẩn đã có để phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tiếp tục cập nhật theo yêu cầu thực tiễn

Một trong những vấn đề được Bộ Y tế đặt ra là số lượng và mức độ cập nhật của tiêu chuẩn trong nước vẫn cần tiếp tục được cải thiện so với tốc độ phát triển của tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, Bộ đang yêu cầu các đơn vị chủ động hơn trong việc phát hiện những lĩnh vực còn thiếu tiêu chuẩn, những nội dung cần sửa đổi và những yêu cầu kỹ thuật cần được cập nhật.

Cùng với đó, quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn được yêu cầu có sự tham gia của các đơn vị chuyên môn, chuyên gia và các tổ chức liên quan. Việc tham vấn này nhằm giúp các yêu cầu kỹ thuật khi được xây dựng có cơ sở chuyên môn và khả năng áp dụng trong thực tế.

Bộ Y tế tiếp tục rà soát, bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực y tế, hướng tới hệ thống yêu cầu kỹ thuật đồng bộ, phù hợp hơn với thực tiễn quản lý và chuyên môn. (Ảnh Thành Long)

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang rà soát, xây dựng quy định thay thế quy chuẩn về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. Quá trình này được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, rà soát các yêu cầu kỹ thuật và tiếp thu ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang triển khai xây dựng các quy chuẩn liên quan đến vệ sinh lao động, trong đó có các yêu cầu về giới hạn tiếp xúc đối với yếu tố hóa học và vi sinh vật tại nơi làm việc. Hồ sơ dự thảo đã được tổ chức lấy ý kiến, tham vấn và phản biện để tiếp tục hoàn thiện.

Những công việc này cho thấy phạm vi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn không chỉ tập trung ở một nhóm sản phẩm hay một lĩnh vực chuyên môn mà được triển khai theo nhu cầu quản lý cụ thể của từng lĩnh vực.

Khi tiêu chuẩn và quy chuẩn được cập nhật, các cơ quan quản lý có thêm căn cứ thống nhất để kiểm tra, đánh giá; cơ sở y tế, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cũng có yêu cầu kỹ thuật cụ thể để thực hiện.

Với người dân, ý nghĩa của quá trình này nằm ở việc những yêu cầu về chất lượng và an toàn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế ngày càng được quy định cụ thể hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào việc tiêu chuẩn, quy chuẩn sau khi ban hành được phổ biến, áp dụng và kiểm tra như thế nào.

Bộ Y tế cũng đặt yêu cầu gắn việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó tiếp tục đánh giá quá trình thực hiện để loại bỏ những rào cản không cần thiết. Đồng thời, Bộ yêu cầu tăng cường phổ biến để tổ chức, cá nhân nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định liên quan.

Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn theo từng lĩnh vực, xác định những nội dung cần ưu tiên, xây dựng kế hoạch và phân công các đơn vị triển khai. Đây là quá trình được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm hệ thống yêu cầu kỹ thuật của ngành có thể theo kịp những thay đổi của chuyên môn và thực tiễn quản lý.