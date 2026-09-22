Bộ Y tế thúc đẩy xây dựng dữ liệu dùng chung lĩnh vực y tế

Bộ Y tế đang triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực chuyên môn, từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý và chuyển đổi số y tế.

Đồng bộ dữ liệu từ nhiều lĩnh vực

Dữ liệu y tế hiện được hình thành từ nhiều lĩnh vực chuyên môn, với các hệ thống và cơ sở dữ liệu khác nhau. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ Bộ Y tế đang tập trung là rà soát, xác định các nhóm thông tin cần được quản lý thống nhất, đồng thời từng bước kết nối dữ liệu giữa các hệ thống.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế được triển khai trên cơ sở đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu xác định những trường thông tin thuộc phạm vi quản lý, phối hợp để thống nhất các nội dung cần kết nối, chia sẻ.

Cách triển khai này nhằm từng bước hình thành nguồn dữ liệu có tính thống nhất giữa các lĩnh vực, thay vì mỗi hệ thống quản lý một cách riêng biệt.

Bộ Y tế cũng đang rà soát các cơ sở dữ liệu và mô hình quản lý chuyên môn hiện có để xác định những dữ liệu cốt lõi, phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu chung. Trung tâm Thông tin y tế quốc gia được giao nghiên cứu các trường thông tin, phương án chuẩn hóa và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Bộ Y tế đang từng bước chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực, hướng tới xây dựng dữ liệu dùng chung trong y tế. (Ảnh Thành Long)

Từng bước thống nhất cách kết nối

Cùng với việc xác định dữ liệu cần quản lý, Bộ Y tế đang thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn hóa và kết nối dữ liệu.

Theo Bộ Y tế, các đơn vị chuyên môn cần phối hợp xác định những chỉ tiêu, trường thông tin phục vụ kết nối giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống dữ liệu tổng hợp. Việc này được thực hiện gắn với kiến trúc chuyển đổi số và kiến trúc dữ liệu của ngành y tế.

Đây cũng là nội dung được Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Các nhóm dữ liệu ưu tiên đang được xác định, trong đó có dữ liệu về cơ quan, tổ chức y tế; nhân lực y tế; thuốc, thiết bị y tế và thông tin sức khỏe cá nhân.

Theo Bộ Y tế, việc xác định các nhóm dữ liệu ưu tiên là cơ sở để tiếp tục xây dựng phương án chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang phân công các đơn vị chuyên môn rà soát dữ liệu hiện có, xác định những nội dung cần bổ sung, thống nhất phương thức quản lý và từng bước hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật phục vụ kết nối.

Như vậy, xây dựng dữ liệu dùng chung trong lĩnh vực y tế đang được Bộ Y tế triển khai theo nhiều bước, từ rà soát dữ liệu hiện có, xác định thông tin cốt lõi đến chuẩn hóa và kết nối giữa các hệ thống. Đây là quá trình được thực hiện song song với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và hoàn thiện các tiêu chuẩn dữ liệu phục vụ quản lý ngành.