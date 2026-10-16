Bộ Y tế thúc đẩy tiến độ xây dựng Thông tư về bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia

Đây là yêu cầu được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định về bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia diễn ra chiều 15/10 tại Bộ Y tế.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến nối điểm cầu Bộ Y tế với các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Hoàn thiện quy định bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia

Tổ soạn thảo được thành lập theo Quyết định số 3114/QĐ-BYT ngày 7/10/2026 của Bộ Y tế, căn cứ Kế hoạch số 1686/KH-BYT ngày 6/9/2026 về xây dựng Thông tư quy định về bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia.

Dự thảo Thông tư gồm 8 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ quốc gia; yêu cầu đối với hàng hóa trước khi đưa vào kho; nội dung bảo quản; ghi chép sổ bảo quản và chế độ báo cáo; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Dự thảo đã được Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa trên cơ sở rà soát pháp lý, tiếp thu ý kiến của Nhóm giúp việc, các chuyên gia và thực tiễn tại các cơ sở y tế. Nội dung bước đầu hình thành những quy định về nguyên tắc, hướng dẫn bảo quản và chế độ báo cáo của các đơn vị trong quá trình lưu kho.

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, các thành viên Tổ soạn thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo. Các ý kiến đề nghị rà soát, sắp xếp lại một số khoản giữa các điều để bảo đảm tính logic, khoa học; làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp thông tin và báo cáo.

Bên cạnh đó, việc bố trí nhân sự cần phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý. Các thành viên cũng lưu ý đặc thù của kho lưu trữ, bảo quản thiết bị y tế so với kho chứa hàng hóa thông thường. Theo đó, mỗi nhóm thiết bị có thể có yêu cầu riêng về nhiệt độ, độ ẩm, nguồn điện, điều kiện lưu kho, bảo trì, hiệu chuẩn và kiểm tra an toàn kỹ thuật.

Đại diện lãnh đạo Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế báo cáo, làm rõ thêm nội dung liên quan đến dự thảo Thông tư. Ảnh: Trần Minh

Bảo đảm chất lượng, duy trì khả năng sẵn sàng sử dụng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, thiết bị y tế dự trữ quốc gia là nguồn lực quan trọng của Nhà nước, góp phần chủ động đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để phát huy hiệu quả nguồn lực này, công tác bảo quản phải bảo đảm duy trì chất lượng, tình trạng kỹ thuật, độ an toàn và khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị trong suốt thời gian lưu kho, đáp ứng yêu cầu huy động, xuất cấp và sử dụng khi có tình huống phát sinh.

Theo Thứ trưởng, việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa các yêu cầu về điều kiện kho bảo quản; quy trình tiếp nhận, lưu kho; kiểm tra chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng; quản lý hồ sơ, đánh giá tình trạng kỹ thuật và xử lý thiết bị hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời, Thông tư cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức, kiểm tra và giám sát công tác bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Cục Quản lý Dược đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 Thông tư trong lĩnh vực thuốc, hóa chất và thiết bị y tế.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Đối với dự thảo Thông tư về bảo quản thiết bị y tế dự trữ quốc gia, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo đề cương và tiếp tục gửi xin ý kiến các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định; rà soát, sắp xếp các điều, khoản theo hướng khoa học, rõ ràng, phù hợp.

Thứ trưởng cũng lưu ý nội dung phụ lục cần được xây dựng ngắn gọn, rõ trọng tâm, kèm thuyết minh cụ thể đối với các phương thức bảo quản riêng, đặc biệt là những sản phẩm, hàng hóa có tính chất đặc thù của ngành y tế.

"Trong năm 2026 phải hoàn thiện dự thảo và trình lãnh đạo Bộ xem xét, thẩm định, quyết định ban hành Thông tư. Đây là cơ sở quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng và khả năng sẵn sàng sử dụng của thiết bị y tế dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh