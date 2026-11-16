Bộ Y tế thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp

Ngày 12/11, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác xã hội năm 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thảo luận giải pháp trọng tâm năm 2027 và định hướng phát triển lĩnh vực này giai đoạn 2027-2030. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: YT

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, trước những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, già hóa dân số và mô hình bệnh tật kép, công tác xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Lĩnh vực này không chỉ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Thời gian qua, Bộ Y tế tập trung hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động công tác xã hội và trợ giúp xã hội. Đáng chú ý, Bộ đã tham mưu trình ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP về trợ giúp xã hội và Nghị định số 395/2026/NĐ-CP về cơ sở trợ giúp xã hội.

Mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội tiếp tục được mở rộng với hàng nghìn cơ sở công lập và ngoài công lập. Đáng chú ý, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản đã thành lập phòng hoặc bộ phận công tác xã hội. Công tác xã hội trường học cũng từng bước được nhân rộng, góp phần bảo vệ và hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác xã hội giảm 45%. Cơ sở dữ liệu về các cơ sở trợ giúp xã hội và người làm công tác xã hội được xây dựng, vận hành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, lĩnh vực công tác xã hội vẫn còn những hạn chế, nhất là tình trạng thiếu nhân lực được đào tạo chuyên sâu, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và mạng lưới cung cấp dịch vụ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn.

Để phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật. Đồng thời, phát triển mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ và đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: YT

Bộ Y tế cũng định hướng xây dựng danh mục dịch vụ công tác xã hội chuyên sâu, hoàn thiện cơ chế đặt hàng, thúc đẩy xã hội hóa; đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng năng lực thực hành, tiêu chuẩn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế tiếp tục được xác định là những giải pháp quan trọng.

Một vấn đề đáng chú ý được đề cập tại hội thảo là chất lượng nhân lực công tác xã hội trong ngành Y tế. Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, nếu năm 2015, cả nước chỉ có hơn 500 người làm công tác xã hội tại các bệnh viện thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 10.000 người. Tuy nhiên, chỉ gần 10% nhân lực có chuyên môn đúng ngành công tác xã hội. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ theo năng lực và vị trí việc làm, tăng cường đào tạo thực hành và đánh giá dựa trên kết quả công việc là yêu cầu cấp thiết.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11, tập trung trao đổi về phát triển dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng lĩnh vực công tác xã hội ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trợ giúp của người dân.