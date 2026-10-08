Bộ Y tế thúc đẩy hợp tác với Áo phát triển mô hình y tế cơ động

VAMED+WWH mong muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam

Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn VAMED+WWH (Cộng hòa Áo) do ông César Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo; Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Chào mừng ông César Marseille và đoàn công tác của Tập đoàn VAMED+WWH đến làm việc tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc doanh nghiệp chủ động đề xuất cuộc gặp để trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác, đầu tư và phát triển các giải pháp y tế tại Việt Nam trong khuôn khổ Đoàn công tác xúc tiến thương mại và đầu tư của Cộng hòa Áo đang làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, VAMED Engineering đã có quá trình hợp tác với Việt Nam từ năm 1997 và tham gia nhiều dự án trong lĩnh vực y tế.

Trong thời gian qua, VAMED Engineering đã cung cấp trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật cho nhiều bệnh viện, cơ sở y tế của Việt Nam, trong đó có các dự án tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một số cơ sở y tế khác.

"Đây là nền tảng hợp tác rất đáng trân trọng", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Trong phát biểu đáp từ, ông César Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH, bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Ông César Marseille thông tin về quá trình tái cấu trúc và kết hợp kinh nghiệm của VAMED Engineering với năng lực của Worldwide Hospitals (WWH), hình thành VAMED+WWH, với định hướng phát triển các giải pháp bệnh viện mô-đun, bệnh viện triển khai nhanh, bệnh viện dã chiến và tàu bệnh viện mô-đun.

ông César Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Đại diện đoàn công tác bày tỏ mong muốn có cơ hội, điều kiện mở rộng hoạt động tại Việt Nam, từ cung cấp thiết bị, giải pháp y tế đến đầu tư, phát triển các mô hình y tế mới, không chỉ trong khu vực y tế công mà cả khu vực y tế tư nhân.

VAMED+WWH cũng mong muốn phát triển các cơ sở y tế cơ động, bệnh viện triển khai nhanh; đồng thời tuyển dụng và đào tạo nhân lực y tế Việt Nam để tham gia các dự án của Tập đoàn trên phạm vi toàn cầu.

Đoàn công tác đề xuất được giới thiệu giải pháp tàu bệnh viện mô-đun phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Việt Nam cần các mô hình y tế cơ động, linh hoạt

Trao đổi với đoàn công tác VAMED+WWH, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ngành Y tế đứng trước yêu cầu vừa nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, vừa tăng cường năng lực y tế dự phòng, cấp cứu, ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống y tế đặc biệt.

Bên cạnh hệ thống cơ sở y tế cố định, ngành Y tế Việt Nam cũng cần nghiên cứu các mô hình y tế cơ động, triển khai nhanh, linh hoạt và có khả năng đáp ứng trong những điều kiện đặc thù.

"Vì vậy, những kinh nghiệm và giải pháp mà VAMED+WWH đang phát triển là những nội dung Bộ Y tế rất quan tâm", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định.

Theo Thứ trưởng, hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế không chỉ nhằm thu hút nguồn vốn hay mua sắm trang thiết bị, mà còn có thể giúp Việt Nam tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, phương thức tổ chức và vận hành bệnh viện hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và từng bước nâng cao năng lực tự chủ của ngành Y tế.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh

Nghiên cứu tàu bệnh viện mô-đun cho nhiều mục tiêu

Đối với đề xuất giới thiệu giải pháp tàu bệnh viện mô-đun phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng nội dung này cần được nghiên cứu nghiêm túc, bài bản và khẩn trương.

Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Y tế là không nên chỉ xem đây là một giải pháp phục vụ riêng cho APEC 2027.

"Nếu được thiết kế phù hợp với điều kiện Việt Nam, tàu bệnh viện mô-đun có thể trở thành một năng lực y tế cơ động và dự phòng lâu dài, phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị VAMED+WWH phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu cụ thể hơn về đề xuất này.

Theo Thứ trưởng, việc phát triển các mô hình y tế cơ động cần được đặt trong yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, bảo đảm khả năng triển khai linh hoạt và đáp ứng các tình huống đặc thù.

Khẳng định Bộ Y tế Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến đến hợp tác lâu dài tại Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên mong muốn VAMED+WWH không chỉ nhìn Việt Nam là thị trường để cung cấp thiết bị và giải pháp y tế, mà là đối tác lâu dài để cùng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển những mô hình y tế mới.

Đối với các đề xuất của VAMED+WWH, Thứ trưởng giao các đơn vị chức năng của Bộ Y tế chủ động làm việc với Tập đoàn để cụ thể hóa từng nội dung thành các đề xuất, phương án hợp tác cụ thể.

Các nội dung hợp tác được kỳ vọng đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu tại buổi tiếp, làm việc. Ảnh: Trần Minh