Bộ Y tế thúc đẩy hợp tác cùng Quỹ toàn cầu và UNDP tại Việt Nam

Đoàn CCM tại Việt Nam có ông Stefan Stojanovik, Quản lý Danh mục tài trợ cấp cao Quỹ Toàn cầu, cùng các thành viên.

Đoàn UNDP tại Việt Nam có bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cùng các thành viên.

Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao; Đại diện các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Các đơn vị nhận viện trợ chính và đại diện Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: Trần Minh

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương trân trọng cảm ơn Đại diện Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (CCM) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng các đối tác đã dành thời gian tham dự cuộc họp.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Y tế đánh giá cao sự đồng hành và hỗ trợ của CCM trong nhiều năm qua đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét tại Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Nhóm phụ trách quốc gia của CCM trong suốt quá trình Việt Nam xây dựng và nộp Hồ sơ đề xuất viện trợ phòng, chống HIV/AIDS và lao giai đoạn 2027-2029 thuộc Chu kỳ tài trợ 8 (GC8) từ đầu năm 2026 đến nay, cũng như trong quá trình xây dựng khoản viện trợ đang được triển khai.

Sự hỗ trợ của CCM không chỉ góp phần quan trọng vào kết quả của các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét, mà còn đóng góp vào việc củng cố hệ thống y tế và thực hiện các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ.

Ông Stefan Stojanovik, Quản lý Danh mục tài trợ cấp cao Quỹ Toàn cầu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng trân trọng cảm ơn UNDP đã đảm nhiệm vai trò là đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu đối với hoạt động của CCM và Ban Thư ký CCM từ năm 2023 đến nay. Với sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của UNDP, các hoạt động của CCM Việt Nam đã được duy trì thuận lợi, góp phần hỗ trợ công tác điều phối và giám sát các khoản viện trợ của Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cùng các đối tác Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam tập trung trao đổi về một số nội dung quan trọng: Cam kết đồng tài trợ trong Chu kỳ tài trợ 7 (GC7), đặc biệt là những nội dung còn tồn tại hoặc cần tiếp tục phối hợp giải quyết, đồng thời trao đổi về các cam kết đồng tài trợ dự kiến cho Chu kỳ tài trợ 8 (GC8);

Lộ trình chuyển đổi bền vững; Việc chuyển giao đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ hoạt động của CCM và Ban Thư ký CCM từ ngày 01/01/2027...

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Cục Phòng bệnh - đơn vị đầu mối cùng các đơn vị liên quan, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Toàn cầu để làm rõ các yêu cầu, thống nhất nội dung và có kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm việc thực hiện các cam kết đồng tài trợ phù hợp với yêu cầu của Quỹ Toàn cầu, đồng thời tuân thủ các quy định và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Bộ Y tế mong muốn cùng Quỹ Toàn cầu và các đối tác xem xét lộ trình chuyển đổi bền vững một cách thực tế, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực trong nước cũng như các quy định và cơ chế hiện hành của Việt Nam.

"Quan trọng hơn, quá trình chuyển đổi cần được chuẩn bị một cách thận trọng và có lộ trình phù hợp, nhằm duy trì các kết quả đã đạt được và hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt đối với những nhóm người đang cần sự hỗ trợ của các chương trình"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Về việc chuyển giao đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ hoạt động của CCM và Ban Thư ký CCM, Thứ trưởng thông tin, Bộ Y tế đã thống nhất về chủ trương giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị đầu mối của Bộ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu cho hoạt động của CCM và Ban Thư ký CCM kể từ ngày 01/01/2027.

Thứ trưởng yêu cầu sau cuộc họp, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp chặt chẽ các bước công việc tiếp theo, đầu mối chịu trách nhiệm và các mốc thời gian cụ thể để quá trình chuyển giao từ UNDP sang Viện thực hiện kịp thời, phù hợp với các quy định có liên quan và, quan trọng nhất, không làm gián đoạn hoạt động của CCM.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị Quỹ Toàn cầu, tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong việc làm rõ các yêu cầu của Quỹ Toàn cầu đối với việc tiếp nhận nguồn kinh phí, cũng như đối với tổ chức và hoạt động của CCM trong giai đoạn tới; đồng thời cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết để đơn vị tiếp nhận có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2027.

Đối với UNDP, Thứ trưởng Bộ Y tế mong UNDP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế trong những tháng còn lại của năm 2026 để thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết, qua đó bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra thuận lợi.

Về phía Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Toàn cầu, UNDP và các đối tác nhằm duy trì và phát huy những kết quả mà Việt Nam cùng Quỹ Toàn cầu đã xây dựng trong nhiều năm qua, đồng thời từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, hệ thống và các quy định của Việt Nam.

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