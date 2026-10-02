Bộ Y tế 'thúc' các địa phương tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chương trình khám sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2/10, Bộ Y tế thông tin vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Người cao tuổi, các tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Ngành y tế địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi theo chủ trương tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, lộ trình triển khai của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chú trọng triển khai trong năm 2026 đối với các nhóm đối tượng ưu tiên.

Sở Y tế các tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi, các bệnh viện chuyên khoa mắt, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thuộc Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Việc khám, điều trị và phẫu thuật phải được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, bảo đảm an toàn người bệnh, tuân thủ quy trình chuyên môn và các quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế củng cố công tác lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi và quản lý sức khỏe người cao tuổi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; tăng cường kết nối, chuyển tiếp thông tin giữa y tế cơ sở và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc và điều trị.

Căn cứ điều kiện thực tế, địa phương chủ động bố trí ngân sách theo phân cấp, lồng ghép các chương trình, đề án có liên quan và huy động các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp của tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ưu tiên địa bàn khó khăn và các nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương…

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi trên cả nước./.