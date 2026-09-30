Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty CP Eplus Research

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty CP Eplus Research.

Theo đó, Bộ Y tế hu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 814/ĐKKDD-BYT ngày 20/02/2023 của Công ty CP Eplus Research, địa chỉ trụ sở chính: Căn hộ M1.05, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ sau khi sáp nhập: Căn hộM1.05, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh);

Địa điểm kinh doanh: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ sau khi sáp nhập: 198 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh);

Lĩnh vực Hoạt động kinh doanh dược: Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Về lý do thu hồi, Bộ Y tế cho biết Công ty CP Eplus Research có công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 814/ĐKKDD-BYT ngày 20/02/2023 do cơ sở sắp xếp lại hoạt động tại địa chỉ kho bảo quản thuốc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 916/QĐ-BYT ngày 20/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty CP Eplus Research hết hiệu lực.