Bộ Y tế thông tin về vụ 29 người nhập viện sau bữa trưa tại công ty ở Tây Ninh

Ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về 29 người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, cả 29 người trước đó đã ăn trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (xã Nhà Bè, TPHCM).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân đang nằm viện. Cục cũng đề nghị ngành y tế Tây Ninh theo dõi những người liên quan đến bữa ăn, kịp thời phát hiện và đưa đi điều trị nếu có người xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc tương tự.

Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh.

Để làm rõ nguyên nhân, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nơi cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc. Các đơn vị cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm.

Trong quá trình điều tra, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phải cập nhật diễn biến vụ việc, chủ động thông tin cho người dân và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm. Khi có kết quả điều tra, địa phương cần sớm công khai để cảnh báo cộng đồng, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Từ vụ việc trên, Cục đề nghị ngành y tế Tây Ninh tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu. Các cơ sở phải bảo đảm an toàn thực phẩm từ khâu sơ chế, chế biến đến vận chuyển, bảo quản và phục vụ người ăn, thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

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