Bộ Y tế thông tin về nguy cơ dịch hạch sau ca tử vong tại Nga

Thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân đang được các cơ quan y tế theo dõi và xác minh.

Theo thông tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cung cấp cho Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, người này làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute). Người bệnh nhập viện điều trị viêm phổi nặng và tử vong ngày 2/10.

Sự việc được chú ý do người tử vong làm việc tại một cơ sở chuyên nghiên cứu, phòng chống dịch hạch. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu được WHO xác minh với phía Nga, chưa ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao ở người tiếp xúc

Ngay sau khi thông tin về trường hợp tử vong xuất hiện trên báo chí, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế - cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế - đã liên hệ Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin.

Đến ngày 7/10, WHO cung cấp những thông tin ban đầu về sự việc. WHO cho biết tổ chức này đang tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan tại Nga. Theo thông tin từ cơ quan y tế Liên bang Nga, ngoài việc không ghi nhận ca dịch hạch gần đây tại tỉnh Irkutsk, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ đối với trường hợp tử vong.

WHO đang phối hợp với Nga xác minh vụ nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch tử vong sau viêm phổi nặng. Ảnh: SCMP.

Những người từng tiếp xúc với nhân viên này cũng được xác định để thực hiện các biện pháp giám sát y tế và xét nghiệm cần thiết.

Đến nay, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc. Hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả trường hợp tiếp xúc cũng đã hoàn tất.

Các cơ quan chức năng Nga đồng thời triển khai những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết trong quá trình điều tra.

WHO hiện tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông và thu thập thêm dữ liệu về sự việc. Mục tiêu của WHO là đánh giá đầy đủ nguy cơ và xác định liệu trường hợp này có thể tạo ra bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế hay không.

Bộ Y tế khuyến cáo không hoang mang

Trước sự việc trên, Cục Phòng bệnh cho biết Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp nếu cần thiết.

Cơ quan này khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức. Người dân không nên hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh hoặc chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh môi trường sống và phòng chống chuột, bọ chét vẫn cần được duy trì. Người dân không nên tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đặc biệt, những người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực có dịch cần chú ý các dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh lưu ý người dân không tự ý sử dụng kháng sinh khi có triệu chứng nghi ngờ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.