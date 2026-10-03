Bộ Y tế thông tin về kiểm soát giá, nguồn cung thuốc và thiết bị y tế

Đẩy mạnh tín dụng hướng tới động lực tăng trưởng

Thông tin về điều hành tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng đồng thời bảo đảm được an toàn hệ thống và kiểm soát lạm phát, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 30-9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa để các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, các công trình, dự án trọng điểm, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động tham gia chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, đã có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia chương trình với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt được khoảng 18.600 tỷ đồng, với mức lãi suất là thấp hơn 1%-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Trong quý 4, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng như tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản; chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng ĐBSCL; các chương trình tín dụng, đầu tư về hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược; chương trình cho vay nhà ở xã hội…

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: QUANG PHÚC

Kiểm soát giá và bảo đảm nguồn cung thuốc, thiết bị y tế

Liên quan đến vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, kết luận điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, việc giá thiết bị y tế, giá thuốc được nâng lên trước khi nhập về trong nước.

Thứ trưởng cho biết, theo quy định hiện hành, không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị y tế mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế dự kiến tham mưu Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, khai mạc ngày 17-10, sửa luật, trong đó có các quy định liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược, đặc biệt là Điều 113 của Luật Khám, chữa bệnh.

Cụ thể, sẽ quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, lưu hành, kinh doanh, phân phối, quảng cáo đến sử dụng, thu hồi, tiêu hủy; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến giá, báo giá niêm yết khi thiết bị vào Việt Nam; thực hiện kê khai, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh trên một cổng thông tin...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nêu các biện pháp đảm bảo quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm, thiết bị đặc thù, nhất là thiết bị y tế đắt tiền, thiết bị có tính độc quyền hoặc chỉ có một hãng cung cấp tại Việt Nam.

Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hoàn thiện công tác quản lý.

Đối với thuốc, Bộ Y tế tập trung sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung quy định hiện hành, tăng cường mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia, nhất là đối với những nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế; áp dụng đàm phán giá để tiết kiệm ngân sách.