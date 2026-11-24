Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người và cơ sở y tế. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ngày 24/11, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, thông tin về biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu vào ngày 19/11.

Theo WHO, PJ.2.1 là dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron. Tỷ lệ phát hiện biến thể này trong các mẫu giải trình tự có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Mỹ.

Tuy nhiên, WHO lưu ý tỷ lệ phát hiện trong các mẫu giải trình tự không phản ánh tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng. Số liệu này còn chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong hoạt động lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được so sánh. Dù vậy, những kết quả này chưa đủ căn cứ khẳng định biến thể có khả năng lây truyền cao hơn.

Các nghiên cứu hiện có cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể của PJ.2.1 tăng đáng kể so với những biến thể được dùng làm đối chứng.

Trên cơ sở bằng chứng hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn thấp. Chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng hiện cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến biến thể.

Cục Phòng bệnh cho biết Covid-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao, gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Những nhóm này cần chủ động phòng bệnh và đi khám, điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng.

Hiện Việt Nam bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Các hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người cũng có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết. Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19, đặc biệt tại nơi đông người, không gian kín, kém thông khí.

Trước tình hình này, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Đồng thời, cần giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tại các không gian kín và khu vực tập trung đông người.

Bên cạnh đó, người dân nên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định.

Trường hợp có dấu hiệu khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá những thay đổi của virus, không đồng nghĩa biến thể đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và viện chuyên ngành theo dõi tình hình Covid-19, giám sát sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong. Trên cơ sở đó, ngành y tế sẽ đánh giá nguy cơ, cập nhật thông tin và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.