Bộ Y tế thông tin tiến độ về việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì cuộc họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 1/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về các chính sách y tế trọng tâm dự kiến xây dựng, ban hành trong quý 4/2026.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều nghị định quan trọng về phòng bệnh, dân số, chế độ phụ cấp trong lĩnh vực y tế, trợ giúp xã hội; đồng thời tham mưu Thủ tướng ban hành quy định về điều kiện xác định người phơi nhiễm, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành 35 thông tư theo thẩm quyền.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, thực hiện Nghị quyết 11/2026/UBTVQH16, Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.

Các dự án luật nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Về việc rà soát, bổ sung danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, bà Vũ Nữ Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, cho biết Bộ Y tế đã xây dựng các tiêu chí rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc, hóa dược, sinh phẩm và phóng xạ thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại Thông tư 37/2024/TT-BYT. Việc rà soát tập trung vào loại bỏ những thuốc không còn lưu hành, không bảo đảm an toàn, hiệu quả hoặc không còn phù hợp; điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán và bổ sung các thuốc mới được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

bà Vũ Nữ Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện có 1.037 hoạt chất. Bà Vũ Nữ Anh cho biết, việc quy định theo hoạt chất giúp các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lựa chọn thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị, nguồn kinh phí và không bị giới hạn bởi tên thương mại.

Theo đại diện Bộ Y tế, một điểm mới trong lần rà soát này là chuyển cách quy định từ phân hạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật. Theo đó, việc sử dụng thuốc sẽ được rà soát phù hợp với từng cấp khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng bảo đảm danh mục thuốc tại cấp ban đầu đáp ứng nhu cầu điều trị. Đáng chú ý, danh mục thuốc tại cấp ban đầu dự kiến được mở rộng. Nếu trước đây chỉ có hơn 200 hoạt chất, danh mục mới dự kiến có gần 700 hoạt chất, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người dân ngay tại cấp khám, chữa bệnh ban đầu.

Về điều kiện, tỷ lệ thanh toán, Bộ Y tế đang rà soát theo hướng mở rộng đối với những thuốc bảo đảm an toàn, hiệu quả, có tính cạnh tranh và giá thành phù hợp. Các thuốc mới có hiệu quả điều trị, có ưu điểm so với những thuốc đang có trong danh mục cũng được xem xét bổ sung.

Hiện Vụ Bảo hiểm Y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chuyên gia và cơ sở khám, chữa bệnh rà soát theo từng nhóm thuốc. Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn, rà soát khoảng 20 nhóm thuốc. Quá trình rà soát đang được đẩy nhanh để hoàn thiện danh mục, bảo đảm các tiêu chí trước khi trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất./.