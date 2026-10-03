Bộ Y tế thông tin quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu

Về vấn đề này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp thông tin liên quan.

Về cơ chế kiểm soát giá thiết bị y tế và thuốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, việc quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được quy định trách nhiệm theo từng khâu, từ giá nhập khẩu, giá kê khai đến đấu thầu, mua sắm và cuối cùng là sử dụng, thanh toán tại các cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nêu các biện pháp đảm bảo quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế.

Đối với thiết bị y tế, hiện nay được quản lý theo quy định và phân loại theo mức độ rủi ro.Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, thiết bị y tế có số lượng, chủng loại rất lớn và đa dạng, từ máy móc, thiết bị lớn đến các dụng cụ rất nhỏ, vật tư tiêu hao... Do đó, theo pháp luật hiện hành, không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị y tế mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành khác.

Liên quan đến khâu nhập khẩu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, áp dụng chung đối với cả thiết bị y tế và thuốc, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của giá trị khai báo. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan được thực hiện theo pháp luật về hải quan.

“Trong trường hợp có hành vi tạo lập giao dịch không trung thực ở nước ngoài, nâng giá trước khi nhập hàng, khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, việc phát hiện, xác minh, xử lý cần căn cứ theo pháp luật về hải quan, thuế, kế toán và các quy định có liên quan”, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói.

Theo Thứ trưởng Thường trực, điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan thuế, hải quan và các bộ, ngành liên quan để kiểm soát tình trạng có thể chuyển, nâng giá ở ngoài Việt Nam.

Đối với thuốc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, giá được quản lý và giám sát theo cả vòng đời của thuốc, từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, mua sắm, sử dụng tại các cơ sở y tế. Ngay từ đầu vào, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc. Các cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố.

Bộ Y tế rà soát mức giá này so với giá của thuốc tương tự trên thị trường và giá trúng thầu của các chính thuốc đó. Kết quả đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, cơ chế này vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí, với số tiền tiết kiệm thời gian vừa rồi khoảng 6.000 tỷ đồng.

Về các giải pháp, cơ chế liên quan đến quản lý thiết bị y tế và thuốc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình triển khai.

“Mục tiêu cuối cùng của quản lý này là, như phát biểu của đồng chí Thủ tướng, làm sao đưa thuốc chất lượng với giá cả phù hợp đến người dân. Thứ hai là làm sao không đứt gãy chuỗi cung ứng”, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, khi nhiều nước áp dụng các biện pháp khiến Việt Nam có thể thiên lệch về một nguồn cung, dẫn đến đứt gãy phần cung cấp, Việt Nam vẫn phải bảo đảm được phần cung thiết yếu cho nhân dân.