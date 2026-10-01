Bộ Y tế thông tin loạt chính sách y tế trọng điểm

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì họp báo.

Theo Bộ Y tế, quý IV/2026 là giai đoạn cao điểm hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Y tế thông tin về tiến độ, nội dung cốt lõi của các dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sửa đổi nhiều quy định trong lĩnh vực y tế

Đáng chú ý, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế sửa đổi đồng thời 6 luật gồm Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Trẻ em; Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo tập trung sắp xếp lại các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh phân cấp việc cấp phép danh mục kỹ thuật đặc biệt và kỹ thuật mới. Dự thảo cũng bỏ quy định phê duyệt giá cụ thể của từng đơn vị, thay bằng quy định giá chung theo cấp chuyên môn; đồng thời bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế.

Với Luật Dược, các quy định liên quan đến sinh phẩm tham chiếu và sinh phẩm tương tự được đơn giản hóa. Theo đó, bỏ yêu cầu sinh phẩm tham chiếu bắt buộc phải là sinh phẩm đã được cấp phép tại Việt Nam.

Đối với sinh phẩm tương tự, dự thảo bỏ quy định bắt buộc phải so sánh để chứng minh sự tương tự về chất lượng, an toàn và hiệu quả với sinh phẩm tham chiếu đã được cấp phép tại Việt Nam. Đồng thời, bổ sung quy định về quản lý giá thuốc.

Ở Luật Trẻ em, dự thảo bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em, chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn chuyên môn.

Đối với Luật Người khuyết tật, dự thảo sửa đổi quy định về xác định mức độ khuyết tật, trong đó bãi bỏ các điều từ Điều 16 đến Điều 20.

Luật Người cao tuổi được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 13, Điều 21, Điều 22; chỉnh lý Điều 28 và bãi bỏ Điều 29, phù hợp với định hướng đổi mới quy trình xây dựng pháp luật tại Kết luận số 119-KL/TW và tổ chức bộ máy mới.

Với Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo sửa đổi nhằm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh mới. Mục tiêu là bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kiểm soát giá thuốc, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thiết bị y tế, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho người bệnh và Quỹ bảo hiểm y tế.

Cùng với việc sửa đổi các luật hiện hành, Bộ Y tế đang xây dựng một số dự án luật quan trọng khác. Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chuyển mạnh sang quản lý theo chuỗi, tăng cường hậu kiểm dựa trên nguy cơ.

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng nguồn hiến sau chết tuần hoàn, đồng thời tăng cường các quy định phòng, chống thương mại hóa tạng.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Nâng mức trợ giúp và phụ cấp cho nhân viên y tế

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Bộ Y tế thông tin về một số chính sách an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ mới được ban hành.

Quang cảnh họp báo (Ảnh NY).

Theo đó, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 5/10/2026.

Nghị định số 350/2026/NĐ-CP và Nghị định số 192/2026/NĐ-CP nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên tới 70 - 80% đối với một số nhóm nhân viên y tế, trong đó có nhân viên y tế cơ sở, hồi sức cấp cứu; đồng thời hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản.

Bộ Y tế cũng thông tin về Đề án phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong đó thống nhất đầu số 113 trên toàn quốc.

Các chính sách được Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi và ban hành trong thời gian tới được kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thông qua báo chí, Bộ Y tế mong muốn các định hướng chính sách có tác động rộng đến an sinh xã hội và quyền lợi của người dân được thông tin đầy đủ, chính xác; qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả giám sát, thực thi pháp luật.