Tham gia tập huấn có 32 học viên là cán bộ chuyên trách truyền thông, lãnh đạo trạm y tế hoặc cán bộ phụ trách bệnh không lây nhiễm tại 16 điểm trạm thuộc 7 trạm y tế xã thụ hưởng chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Trong 2 ngày, các học viên được hướng dẫn những nội dung truyền thông trọng tâm của chương trình; phương pháp, kỹ năng truyền thông về các vấn đề sức khỏe ưu tiên; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế; đồng thời thực hành sử dụng các tài liệu truyền thông của chương trình…

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh tại trạm y tế. Kết thúc khóa tập huấn, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục.