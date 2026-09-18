Bộ Y tế tập huấn công tác quản lý công trình và thiết bị y tế

Ngày 18-9, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý công trình và thiết bị y tế năm 2026. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cùng hơn 300 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, công tác quản lý công trình và thiết bị y tế có vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ sở y tế. Hội nghị là dịp để các đơn vị cập nhật những quy định mới, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế; qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý công trình và thiết bị y tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật và trao đổi 8 chuyên đề liên quan đến công tác quản lý công trình, thiết bị y tế. Trong đó, tập trung vào các quy định mới về xây dựng tiêu chuẩn, định mức đối với đơn vị sự nghiệp; công tác kiểm tra chuyên ngành và quản lý thiết bị y tế tại các cơ sở y tế; những nội dung mới trong quản lý hoạt động xây dựng, công trình y tế và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thiết bị y tế...

Các đại biểu được cập nhật một số quy định mới về quản lý công trình và thiết bị y tế.

Bên cạnh các chuyên đề, đại biểu cũng tham luận, thảo luận và trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó thống nhất cách triển khai các quy định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý công trình và thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.