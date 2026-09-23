Bộ Y tế 'siết' kỷ cương, xử lý vi phạm không có vùng cấm

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, không né tránh trách nhiệm

Bộ Y tế ban hành Công văn số 7067/BYT-VPB ngày 18/9, về tăng cường chấp hành pháp luật trong quản lý y tế. Việc rà soát tập trung vào các lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Mục tiêu xuyên suốt là kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, bất cập trong quản lý; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, nguồn cung ổn định và giá hợp lý; không để hạn chế trong quản lý hoặc thực thi công vụ gây khó khăn, phát sinh chi phí bất hợp lý, ảnh hưởng quyền lợi của người dân và hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp.

Bộ Y tế yêu cầu khắc phục tình trạng thiết bị chậm đưa vào sử dụng, hoạt động kém hiệu quả, thiếu bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn; thuốc, vật tư tồn kho, hết hạn hoặc mua sắm vượt nhu cầu. Ảnh minh họa

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo rà soát các lĩnh vực, vị trí công tác có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu tham mưu, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm soát quyền lực, xung đột lợi ích và trách nhiệm giải trình; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải chấp hành nghiêm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

Bộ Y tế nghiêm cấm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật, ưu ái tổ chức, doanh nghiệp, nhận lợi ích bất chính; nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Công việc thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Không né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc để gián đoạn cung ứng thuốc, thiết bị y tế và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do nguyên nhân chủ quan.

Rà soát toàn diện các lĩnh vực trọng điểm

Đối với thuốc và thiết bị y tế, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đăng ký, cấp phép, sản xuất, nhập khẩu, phân phối, quản lý giá, mua sắm đến sử dụng. Hồ sơ, nguồn gốc, chất lượng và giá cả phải được công khai, minh bạch; kiểm soát chặt khâu trung gian, nguy cơ độc quyền, phụ thuộc nhà cung cấp và chênh lệch giá bất hợp lý.

Trong đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản, các đơn vị phải rà soát từ khâu xác định nhu cầu, lập dự toán, xây dựng giá gói thầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, lấy báo giá, lựa chọn nhà thầu đến nghiệm thu, thanh toán và sử dụng. Kịp thời phát hiện dấu hiệu báo giá thiếu độc lập, hạn chế cạnh tranh, thông thầu, gian lận hoặc hợp thức hóa hồ sơ.

Bộ Y tế yêu cầu khắc phục tình trạng thiết bị chậm đưa vào sử dụng, hoạt động kém hiệu quả, thiếu bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn; thuốc, vật tư tồn kho, hết hạn hoặc mua sắm vượt nhu cầu.

Trong khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở phải rà soát việc cấp phép hoạt động, phê duyệt danh mục kỹ thuật, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư và thiết bị y tế; quản lý giá dịch vụ, thu và thanh toán chi phí. Chấn chỉnh việc chỉ định không cần thiết, thu sai, thu thêm ngoài quy định, gây phiền hà hoặc hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Đối với bảo hiểm y tế, Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt căn cứ chuyên môn, hiệu quả điều trị, đánh giá kinh tế y tế và tác động ngân sách; phòng ngừa trục lợi trong chỉ định, giám định và thanh toán.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các đơn vị tăng cường kiểm soát đăng ký, tự công bố, quảng cáo, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; đẩy mạnh hậu kiểm theo mức độ rủi ro. Hoạt động kiểm tra cần tập trung vào bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, cơ sở cung cấp suất ăn tập thể và kinh doanh thức ăn đường phố.

Xử lý nghiêm vi phạm

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành và hậu kiểm theo thẩm quyền; tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ cao, dấu hiệu bất thường hoặc chậm khắc phục.

Dữ liệu quản lý, mua sắm, thuốc và thiết bị y tế cần được chuẩn hóa, liên thông, chia sẻ và đối chiếu với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời nhận diện dấu hiệu vi phạm.

Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết kịp thời; các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền phải được thực hiện dứt điểm. Vi phạm phải được xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ phải được chuyển ngay đến cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp ngăn chặn thất thoát, thu hồi tài sản và chủ động phương án cung ứng thay thế, bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh diễn ra liên tục.

Những vấn đề cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người bệnh, nguồn cung, ngân sách hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng phải được báo cáo và xử lý ngay.

Đặc biệt, chỉ đạo của Bộ Y tế thể hiện quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; đồng thời tháo gỡ những bất cập trong cơ chế và tổ chức thực hiện, hướng tới nền quản trị y tế công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy quyền lợi và sự an toàn của người dân, người bệnh làm trung tâm.