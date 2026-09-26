Bộ Y tế siết chất lượng đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn cho y bác sĩ

Sáng 26/9, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) và Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tổ chức Hội thảo Đảm bảo chất lượng đào tạo và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho cán bộ y tế.

Một số đơn vị tổ chức đào tạo còn hình thức

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, thời gian qua, công tác đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa liên tục và đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế đã được nhiều đơn vị triển khai tích cực.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế). Ảnh: P.T.

Theo TS.BS Nguyễn Ngô Quang, nhiều cơ sở đào tạo chính quy, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, địa phương và cơ sở ngoài công lập đã thực hiện nghiêm túc các quy định, thể hiện trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng đào tạo, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế.

Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát và kiểm tra, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhận thấy vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức chưa tốt, thậm chí một số hoạt động đào tạo còn mang tính hình thức, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đối với các khóa đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Đáng chú ý, các cơ quan liên quan, trong đó có cơ quan bảo hiểm y tế đã phát hiện trường hợp chứng chỉ đào tạo không đúng quy định.

"Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của các cơ sở khám, chữa bệnh và ngành y tế mà còn tác động đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế cũng như các sở y tế", ông Quang nói.

Theo Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, thực tế vẫn còn một số sở y tế chưa hiểu đầy đủ nội hàm của các quy định hiện hành dẫn đến quá trình hướng dẫn, triển khai còn bất cập và chưa thống nhất giữa địa phương với Bộ Y tế.

Từ thực tế trên, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp các cơ quan liên quan, sở y tế, cơ sở đào tạo và bệnh viện, bao gồm cả khu vực công lập và ngoài công lập, hướng dẫn và thống nhất cách hiểu, cách triển khai các quy định.

Giao quyền tự chủ nhưng không có nghĩa là "tự do" tổ chức đào tạo

Liên quan tới chủ trương phân quyền, tăng quyền tự chủ cho các đơn vị trong tổ chức đào tạo, TS.BS Nguyễn Ngô Quang cho biết, trước đây, việc tổ chức các khóa đào tạo liên tục phải trải qua quá trình thẩm định, phê duyệt và cho phép của cơ quan quản lý các cấp, trong đó có Bộ Y tế và sở y tế địa phương. Hiện nay, định hướng là đẩy mạnh phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị.

Hội thảo nhằm thống nhất cách hiểu, hướng dẫn triển khai các quy định về đào tạo, đồng thời quán triệt việc cắt giảm thủ tục hành chính, tăng quyền chủ động cho các đơn vị và tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Ảnh: P.T.

"Tuy nhiên, tự chủ không phải là tự do tổ chức, mà các đơn vị phải nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn để thực hiện cho đúng", Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo nhấn mạnh.

Ngành y tế sẽ từng bước lược bỏ các nội dung liên quan đến tiền kiểm, trong đó có thẩm định, cấp phép, nhưng đồng thời tăng trách nhiệm tuân thủ của các đơn vị và tăng cường hậu kiểm của cơ quan quản lý.

Việc giao quyền tự chủ được áp dụng không chỉ đối với các đơn vị công lập, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế mà cả các đơn vị ngoài công lập. Điều kiện đặt ra là các cơ sở phải tuân thủ đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn chuyên môn.

Cùng với đó, khi đã thực hiện phân quyền, các cơ quan quản lý cũng không được đặt thêm những rào cản về kỹ thuật hoặc hành chính trái với chủ trương chung.

Có chứng chỉ chưa phải là đủ

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đang là nhu cầu lớn của thành phố, nhất là trong bối cảnh mở rộng địa giới, hướng tới xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm.

Mục tiêu là giúp người dân, dù ở khu vực trung tâm hay Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo, đều được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao mà không phải chuyển về trung tâm TPHCM.

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: P.T.

Theo ông Châu, đào tạo kỹ thuật chuyên môn phải gắn với năng lực thực tế và điều kiện thực hành. Thực tế quản lý cho thấy có trường hợp cơ sở chưa triển khai một kỹ thuật nhưng đã tổ chức đào tạo kỹ thuật đó, điều này không đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM lưu ý, chứng chỉ chỉ xác nhận kết quả đào tạo, không đồng nghĩa người hành nghề đương nhiên được thực hiện kỹ thuật. Sau khi được đào tạo và cấp chứng chỉ hợp pháp, người hành nghề phải có đủ năng lực thực tế và được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh cho phép bằng văn bản.

"Có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật nhưng chưa có quyết định cho phép thực hiện thì vẫn chưa đủ điều kiện", TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Đào tạo y khoa phải gắn với năng lực thực hành và an toàn người bệnh

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, hiệu quả đào tạo không chỉ được đánh giá qua số lượng người học, thời gian đào tạo hay số chứng chỉ được cấp. Điều quan trọng là sau khóa học, nhân viên y tế có đủ năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn một cách độc lập, an toàn trên người bệnh hay không.

Theo Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm đội ngũ nhân viên y tế có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ và năng lực thực hành chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Đây là một trong những yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng khám, chữa bệnh.

Từ thực tế vừa có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, vừa trực tiếp tổ chức đào tạo, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, cần tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ sở khám, chữa bệnh tham gia đào tạo thực hành và cơ quan quản lý. Sự phối hợp này giúp chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thực tế, đồng thời bảo đảm năng lực chuyên môn của người học sau khi hoàn thành khóa học.