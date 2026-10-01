Bộ Y tế rà soát, mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Bộ Y tế tổ chức họp báo về chính sách y tế. ẢNH: TRẦN MINH

Cuối giờ sáng 1-10, Bộ Y tế tổ chức họp báo thông tin về các chính sách y tế trọng tâm dự kiến xây dựng, ban hành trong quý 4-2026. Cuộc họp do Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì họp báo. Ảnh: NGỌC DUNG

Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều nghị định quan trọng về phòng bệnh, dân số, chế độ phụ cấp trong lĩnh vực y tế, trợ giúp xã hội; đồng thời tham mưu Thủ tướng ban hành quy định về điều kiện xác định người phơi nhiễm, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành 35 thông tư theo thẩm quyền.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, thực hiện Nghị quyết 11/2026/UBTVQH16, Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra trong tháng 10-2026.

Các dự án luật nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Rà soát, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Trao đổi về việc rà soát, bổ sung danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế (BHYT), bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, cho biết Bộ Y tế đã xây dựng các tiêu chí rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc, hóa dược, sinh phẩm và phóng xạ thuộc phạm vi thanh toán BHYT tại Thông tư 37/2024/TT-BYT.

Việc rà soát tập trung vào loại bỏ những thuốc không còn lưu hành, không bảo đảm an toàn, hiệu quả hoặc không còn phù hợp; điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán và bổ sung các thuốc mới được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Bà Vũ Nữ Anh cho biết danh mục thuốc BHYT hiện có 1.037 hoạt chất. Việc quy định theo hoạt chất giúp các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lựa chọn thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị, nguồn kinh phí và không bị giới hạn bởi tên thương mại.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, trao đổi tại họp báo

Một điểm mới trong lần rà soát này là chuyển cách quy định từ phân hạng bệnh viện sang cấp chuyên môn kỹ thuật. Theo đó, việc sử dụng thuốc sẽ được rà soát phù hợp với từng cấp khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng bảo đảm danh mục thuốc tại cấp ban đầu đáp ứng nhu cầu điều trị.

Đáng chú ý, danh mục thuốc tại cấp ban đầu dự kiến được mở rộng. Nếu trước đây chỉ có hơn 200 hoạt chất, danh mục mới dự kiến có gần 700 hoạt chất, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người dân ngay tại cấp khám, chữa bệnh ban đầu.

Về điều kiện, tỷ lệ thanh toán, Bộ Y tế đang rà soát theo hướng mở rộng đối với những thuốc bảo đảm an toàn, hiệu quả, có tính cạnh tranh và giá thành phù hợp. Các thuốc mới có hiệu quả điều trị, có ưu điểm so với những thuốc đang có trong danh mục cũng được xem xét bổ sung.

Bà Vũ Nữ Anh thông tin về việc rà soát, bổ sung danh mục thuốc BHYT. Video: NGỌC DUNG

Theo bà Vũ Nữ Anh, Vụ BHYT đã tổ chức rà soát và xây dựng dự thảo danh mục. Tuy nhiên, quá trình này vẫn phải tiếp tục cập nhật đến thời điểm trình ban hành, đặc biệt đối với số đăng ký thuốc, để bảo đảm việc loại bỏ, bổ sung thuốc phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện Vụ BHYT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chuyên gia và cơ sở khám, chữa bệnh rà soát theo từng nhóm thuốc. Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn, rà soát khoảng 20 nhóm thuốc.

Quá trình rà soát đang được đẩy nhanh để hoàn thiện danh mục, bảo đảm các tiêu chí trước khi trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.

Quản lý giá thiết bị y tế theo toàn bộ chuỗi cung ứng

Trao đổi về quản lý giá thiết bị y tế, TS.BS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế), cho biết quản lý giá thiết bị y tế lần đầu được quy định tại Nghị định 98/2021. Qua thực hiện, Bộ Y tế nhận thấy một số điểm chưa phù hợp và cần thể chế hóa các nguyên tắc quản lý giá ở cấp luật.

Theo ông Nguyễn Minh Lợi, dự thảo sửa đổi đang được lấy ý kiến, trong đó có nội dung về quản lý giá thiết bị y tế. Điểm mới là quản lý theo vòng đời thiết bị và toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhập khẩu, cấp phép đến mua sắm, thuế, hải quan, đấu thầu và thanh toán BHYT.

Bộ Y tế cũng nghiên cứu việc gắn dữ liệu với mã định danh của từng thiết bị y tế để tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch quá trình lưu thông và sử dụng.

TS.BS Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế

“Mục tiêu là đưa giá về đúng nguyên tắc, quản lý theo chuỗi cung ứng và theo vòng đời, chứ không cấm hoặc hạn chế các đơn vị phân phối”, ông Nguyễn Minh Lợi nói.

Một hướng quản lý khác đang được Bộ Y tế nghiên cứu là kê khai, niêm yết giá thiết bị y tế trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành y tế.

Hệ thống dự kiến lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật về giá, đồng thời bổ sung các dữ liệu đặc thù của thiết bị y tế để phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý giá và công tác quản lý nhà nước.