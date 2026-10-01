Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển Y học cổ truyền Việt Nam

Ngày 1/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế TS.BS Vũ Mạnh Hà chủ trì cuộc họp với đại diện một số Bộ nhằm rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển Y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Công thương; Tư pháp; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện có liên quan thuộc Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung nghiên cứu, rà soát, thảo luận, thống nhất các nội dung của dự thảo Chiến lược. Trong đó, trao đổi, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, làm rõ nhiệm vụ về "xây dựng, tổ chức các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia về y học cổ truyền" theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo 68-TB/VPTW ngày 26/5/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 9/7/2026.

Trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ y học cổ truyền; đồng thời rà soát nội dung phân công, trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan theo quy định.

Trao đổi, thống nhất với Bộ Tư pháp về việc rà soát, nghiên cứu, đẩy sớm tiến độ xây dựng Dự án Luật Y học cổ truyền, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tình hình và yêu cầu thực tế phát triển nền y học cổ truyền.

Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền Trịnh Thị Diệu Thường báo cáo, làm rõ nội dung đại biểu quan tâm liên quan đến dự thảo chiến lược. Ảnh: Trần Minh

Các đại biểu cũng nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện nội dung nhiệm vụ xây dựng "Đề án đầu tư xây mới, nâng cấp và phát triển mỗi vùng kinh tế xã hội có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu về y học cổ truyền" theo hướng đầu tư, phát triển bệnh viện cấp chuyên sâu về y học cổ truyền gắn với quy hoạch cơ sở y tế, quy hoạch có liên quan, nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và khả năng cân đối, huy động nguồn lực đầu tư, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đúng quy định.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, cần tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp và thống nhất giữa các bộ, ngành liên quan nhằm khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển Y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu, từ kết quả cuộc họp với những nội dung đã tổng hợp, có sự bàn thảo giữa Bộ Y tế với các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, đơn vị đầu mối – Cục Quản lý Y Dược cổ truyền quán triệt theo Công văn số 9943/VPCP-KGVX ngày 29/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, tập trung rà soát kỹ, thể hiện rõ nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại dự thảo Quyết định và tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định, bảo đảm thống nhất, đầy đủ, phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ thời gian"; đối với các nhiệm vụ có thời hạn, cần xác định thời hạn hoàn thành theo tháng, năm.

Trên cơ sở đó, sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định, hồ sơ để tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh