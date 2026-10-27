Bộ Y tế phạt hành chính Công ty TNHH C-Store Việt Nam, vì sao?

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH C-Store Việt Nam, có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. HCM số tiền 75 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, Công ty TNHH C-Store Việt Nam đã thực hiện hành vi thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum, Fation Nosca9 Trouble Serum và Ma:nyo Galactomy Enzyme Peeling Gel không phải là thuốc có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này là thuốc.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 67 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH C-Store Việt Nam gỡ bỏ các thông tin vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm trên môi trường mạng, cụ thể tại Facebook và Shopee.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.