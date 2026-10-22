Bộ Y tế phản hồi về đề xuất bổ sung quyền lợi cho người tham gia BHYT trên 5 năm

Bộ Y tế vừa có thông tin trả lời kiến nghị của cử tri về việc nghiên cứu, bổ sung quyền lợi, chính sách hỗ trợ đối với người tham gia BHYT liên tục trên 5 năm.

Theo kiến nghị, cử tri đề xuất xem xét tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng BHYT đối với người duy trì tham gia trên 5 năm liên tục. Cử tri cho rằng chính sách này sẽ khuyến khích người dân tham gia BHYT lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Về đề xuất, Bộ Y tế cho biết Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên. Theo đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định. Người bệnh đáp ứng các điều kiện nêu trên không phải cùng chi trả đối với những lần khám, chữa bệnh đúng quy định tiếp theo trong năm tài chính đó.

Bộ Y tế nhấn mạnh, BHYT được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Do đó, việc xác định mức đóng, mức hưởng và chính sách hỗ trợ cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối quỹ để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Các phương án có thể bao gồm điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi cho người duy trì tham gia BHYT nhiều năm, trên cơ sở bảo đảm tính bền vững và an toàn của Quỹ BHYT.

Về thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm. Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định là thời gian tham gia BHYT liên tục.