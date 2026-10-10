Bộ Y tế phản hồi kiến nghị mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật BHYT theo hướng nâng mức hưởng, mở rộng quyền lợi đối với trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến và mở rộng danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của BHYT nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ, chữa bệnh bằng BHYT.

Hồi đáp cử tri, Bộ Y tế cho biết, về nâng mức hưởng và mở rộng quyền lợi đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, ngày 27/11/2024, Quốc hội ban hành Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó đã mở rộng quyền lợi đối với người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc không đúng quy định về chuyển người bệnh.

Theo khoản 4 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán theo các mức tương ứng trong một số trường hợp, gồm:

100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu để chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo quy định;

100% mức hưởng đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu;

100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu;

100% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản;

Từ 50% đến 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản theo lộ trình và điều kiện quy định;

40% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, trừ các trường hợp được hưởng mức cao hơn theo quy định;

50% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo lộ trình và 100% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 được xác định là tuyến tỉnh.

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các Thông tư ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.Ảnh: Thái Bình

Thực hiện Luật BHYT, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo các khoản 2, 3 và 4 Điều 19 Nghị định này, từ ngày 01/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu theo điều kiện quy định.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; trong đó quy định 62 bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp chuyên sâu và 105 bệnh, nhóm bệnh được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp cơ bản mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình đề xuất sửa đổi toàn diện Luật BHYT.

Về mở rộng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT, Bộ Y tế cho hay, Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Danh mục thuốc y học cổ truyền gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT.

Danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên.

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các Thông tư ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.