Bộ Y tế phản hồi đề xuất hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm liên tục

Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu, bổ sung quyền lợi đối với người duy trì tham gia bảo hiểm y tế trong nhiều năm. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đã nhận được Công văn của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, cử tri Tây Ninh kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm, như tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng. Theo cử tri, chính sách này sẽ khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nghiên cứu bổ sung quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm

Phản hồi kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết, nhằm khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Người bệnh đáp ứng điều kiện này không phải cùng chi trả đối với các lần khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tiếp theo trong năm tài chính đó.

Theo Bộ Y tế, bảo hiểm y tế được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Việc xác định mức đóng, mức hưởng và các chính sách hỗ trợ cần được xem xét trong mối quan hệ với quyền lợi của người tham gia, khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cho biết, trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ phối hợp Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế để nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp, trong đó có việc điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi đối với người duy trì tham gia bảo hiểm y tế trong nhiều năm, bảo đảm khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế bền vững và an toàn Quỹ bảo hiểm y tế.

Kiến nghị đưa dịch vụ tầm soát ung thư cổ tử cung vào danh mục được hưởng bảo hiểm y tế

Ngoài nội dung kiến nghị về chính sách bảo hiểm y tế, cử tri Tây Ninh cũng đề nghị quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ có thu nhập thấp; đồng thời đưa dịch vụ tầm soát ung thư cổ tử cung vào danh mục được hưởng bảo hiểm y tế để tăng cường phát hiện sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng.

Nhân viên y tế siêu âm tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế.

Phản hồi kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết, chăm sóc sức khỏe phụ nữ được quan tâm trong các chính sách về y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa tiếp tục được phát triển nhằm tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024, ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương tiếp tục thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội, trong đó có phụ nữ.

Bên cạnh đó, Danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tiếp tục được rà soát, mở rộng theo quy định, góp phần giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, trong đó có nội dung sàng lọc phát hiện sớm bệnh mạn tính, ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 có nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại vùng khó khăn, hỗ trợ triển khai các gói dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà sau sinh tại cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; duy trì mạng lưới cô đỡ thôn, bản để hỗ trợ mang thai, sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ dân tộc thiểu số.

Chương trình cũng tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường trang thiết bị và nhân lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại nơi cư trú.

Về kiến nghị đưa dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung vào phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính thường gặp ở phụ nữ, nhưng có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được sàng lọc, phát hiện sớm. Hiện nay, nhiều kỹ thuật sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung đã được triển khai tại Việt Nam.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026, bổ sung bệnh do vi rút gây u nhú ở người vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong đó, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm ung thư cổ tử cung được đề xuất nghiên cứu, xem xét đưa vào danh mục một số bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, phù hợp với việc điều chỉnh mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế.