Bộ Y tế phản hồi đề nghị tăng quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ung thư di căn

Thuốc điều trị ung thư tại cơ sở y tế. Ảnh: NGỌC DUNG

Bộ Y tế vừa có ý kiến phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc mở rộng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người bệnh ung thư đã di căn, nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Quỹ BHYT chi hơn 7.500 tỷ đồng cho thuốc ung thư

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng BHYT.

Theo Thông tư 20/2022/TT-BYT của Bộ Y tế, danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch.

Danh mục thuốc BHYT được quy định theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Do đó, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục.

Bác sĩ tư vấn điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGỌC DUNG

Riêng nhóm thuốc điều trị ung thư, năm 2023, quỹ đã chi hơn 7.500 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám, chữa bệnh BHYT, tăng so với hơn 6.600 tỷ đồng năm 2022. Năm 2024, thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch chiếm 16,2% tổng chi tiền thuốc BHYT và 41,3% chi cho biệt dược gốc.

Một số thuốc điều trị ung thư có giá cao như Bevacizumab, Trastuzumab, Rituximab, Imatinib, Cetuximab đã được Quỹ BHYT thanh toán một phần, với mức hưởng 30%, 50% hoặc 70% tùy loại thuốc và chỉ định điều trị. Phần còn lại do người bệnh đồng chi trả.

Đề xuất mở rộng danh mục thuốc và quyền lợi BHYT

Bộ Y tế cho biết đang rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Trong đó, bộ dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Đồng thời, cơ quan này xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Một số thuốc đang có trong danh mục cũng được xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu xây dựng nghị định quy định việc tăng mức hưởng và mở rộng phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.

Theo dự thảo, các trường hợp hiện có mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng được đề xuất nâng lên 85% từ ngày 1-7-2027 và lên 90% từ ngày 1-7-2029.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: NGỌC DUNG

Riêng người từ 75 tuổi trở lên, người khuyết tật nhẹ có mức suy giảm khả năng lao động từ 35%-60%, người dưới 18 tuổi và người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất nâng mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản lên 95% từ ngày 1-7-2030, nếu chưa có mức hưởng cao hơn.

Đối với các nhóm còn lại đang hưởng 80%, mức hưởng được đề xuất tăng lên 85% từ ngày 1-7-2028. Từ ngày 1-7-2030, mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu và cấp cơ bản dự kiến tăng lên 90%.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến đầu tháng 9-2026, cả nước có gần 98,3 triệu người tham gia BHYT, đạt 99,1% kế hoạch được giao.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình hoàn thiện chính sách BHYT, trong đó có chính sách đối với người mắc bệnh hiểm nghèo và người bệnh ung thư đã di căn, nhằm đề xuất phạm vi và mức hưởng phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ BHYT.