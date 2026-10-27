Bộ Y tế nói gì về đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi?

Chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây dư luận thảo luận trái chiều nhiều nội dung liên quan Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó có nội dung về hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi.

Họp báo thông tin về dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Chia sẻ về điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Luật bổ sung quy định người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện của người đó. Dự thảo luật cũng quy định cụ thể về các điều kiện đối với người hiến tại thời điểm lấy mô, bộ phận cơ thể ở người hiến.

Về nội dung về hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi trong dự thảo Luật, ông Hà cho biết, dự thảo Luật quy định cấm hành vi lấy bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi khi còn sống; chỉ được lấy mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi sau khi chết đã được Hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não, chết tuần hoàn, đã đăng ký hoặc có cha mẹ/người giám hộ đồng ý.

Về hiến mô ở người dưới 18 tuổi khi còn sống, dự thảo luật quy định nhóm đối tượng này chỉ được hiến mô tái sinh (tế bào gốc tạo máu) để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

"Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được hiến cho người là thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Cùng đó, người hiến cần bảo đảm các điều kiện như trẻ phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập, có sự đồng ý của cả trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ...", ông Hà thông tin thêm

Một ca bệnh nhi được ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đồng thời, người dưới 18 tuổi được tư vấn độc lập theo quy trình do Bộ Y tế ban hành để bảo đảm người hiến được cung cấp đầy đủ thông tin, tự nguyện và không bị cưỡng ép hiến mô. Sự phản đối, không đồng ý của trẻ trong bất cứ tình huống, thời điểm nào đều được tôn trọng và ghi nhận.

Đối với việc hiến sau khi chết, phải được xác định chết não hoặc chết tuần hoàn. Quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn được bảo đảm độc lập, khách quan được quy định rất chặt chẽ.

Mô, tạng chỉ được lấy khi có đăng ký hiến hoặc có nguyện vọng hiến của người hiến trước khi chết; được sự đồng ý của người đại diện của người hiến (cha, mẹ hoặc người giám hộ).

Dự thảo cũng bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quan hệ giám hộ, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người chưa thành niên; tạo phôi để lấy tế bào; lấy mô, bộ phận cơ thể từ bào thai và tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài hiến, ghép bộ phận cơ thể trái quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng: "Có hai nguyên tắc cốt lõi trong quá trình xây dựng dự thảo Luật này. Thứ nhất là mở rộng cơ hội cứu sống nhiều người bệnh hơn, trong đó có trẻ em. Thứ hai là siết chặt điều kiện hiến, các hành vi bị nghiêm cấm và những quy định xác định đối tượng được hiến, được nhận, nhằm bảo đảm hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể được thực hiện đúng pháp luật, an toàn và minh bạch". Đề cập đến những thông tin trái chiều thời gian qua, Bộ trưởng cho rằng, một số nội dung của dự thảo có thể chưa được truyền tải đầy đủ, rõ ràng đến người dân. Bộ Y tế có trách nhiệm tiếp tục giải thích, làm rõ những vấn đề còn gây băn khoăn, đồng thời tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện chính sách. Từ nay đến đầu tháng 11 vẫn còn thời gian để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bảo đảm dự thảo chặt chẽ và phù hợp nhất trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.