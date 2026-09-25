Bộ Y tế nói gì trước đề xuất thêm thuốc điều trị ung thư được BHYT chi trả?

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ Y tế cho biết, cử tri phản ánh tình trạng người dân đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) tại trung tâm y tế xã nhưng sau khi được bác sĩ chẩn đoán, số lượng thuốc được cấp còn ít.

Do đó, cử tri kiến nghị được mở rộng số lượng thuốc BHYT, đồng thời bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư và một số loại thuốc mà người bệnh hiện phải chuyển tuyến trên hoặc tự mua bên ngoài.

Nhiều thuốc ung thư mới hiện chưa được BHYT thanh toán, người bệnh phải tự chi trả.

Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ đang rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán.

Dự kiến danh mục mới sẽ bổ sung nhiều thuốc phát minh, thuốc có hiệu quả điều trị cao; đồng thời xem xét tỉ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của quỹ.

Bộ Y tế cũng dự kiến chuyển sang quy định thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật, thay cho cách phân loại theo hạng bệnh viện.

Theo phương án đang được nghiên cứu, phạm vi thanh toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu sẽ được mở rộng đối với 349 thuốc, tạo điều kiện giúp người bệnh có thể tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở y tế ban đầu.

Đối với kiến nghị điều chỉnh, mở rộng thuốc mới, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư, theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có danh mục thuốc BHYT tương đối đầy đủ và rộng so với mức đóng.

Danh mục thuốc hóa dược hiện được quy định tại Thông tư 20/2022 gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Trong số này có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với thuốc y học cổ truyền, danh mục hiện gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền theo Thông tư 05/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2020.

Bộ Y tế lưu ý danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi cụ thể hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm thực tế được quỹ thanh toán lớn hơn số lượng thuốc thể hiện trong danh mục.

Theo Bộ Y tế, trong lần sửa đổi này, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao.

Cùng với việc bổ sung thuốc, Bộ Y tế đang xem xét cơ chế quy định tỉ lệ thanh toán để phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.