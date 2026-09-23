Bộ Y tế nêu rõ lý do đề xuất cấm bán thuốc qua livestream

Theo pháp luật hiện hành, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử chỉ được thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử (website thương mại điện tử) bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bộ Y tế đề xuất bổ sung các trường hợp bị cấm khi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Ảnh: Phạm Hải

Trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế đang được Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ bổ sung, Bộ Y tế đề xuất thay cụm từ “sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử” bằng “nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian”.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất bổ sung các trường hợp bị cấm khi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử.

Cụ thể, dự thảo đề xuất cấm việc kinh doanh nếu “thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; thực hiện qua phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử, đồng thời bảo đảm hoạt động bán thuốc qua thương mại điện tử có thể truy xuất giao dịch điện tử và truy xuất được người bán hàng.

Bộ Y tế cho rằng yêu cầu này cần thiết do thuốc là hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Dự thảo trên dự kiến trình Chính phủ cho ý kiến và thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026).

Thực tế, việc quảng cáo, mua bán thuốc trên mạng xã hội, trong đó có hình thức livestream, đã xuất hiện.

Năm 2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đề nghị các nền tảng như Meta, Shopee kiểm soát, ngăn chặn việc mua bán thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm soát đặc biệt sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng mua bán các loại thuốc này trên mạng xã hội.

Thực trạng này diễn ra trong bối cảnh pháp luật đã cho phép một số loại thuốc được kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử nhưng đồng thời đặt ra những giới hạn đối với phương thức bán thuốc trực tuyến.