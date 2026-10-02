Bộ Y tế lý giải về đề xuất ưu đãi đặc biệt cho gia đình có 2 con gái

Như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin ở bài viết trước với tiêu đề "Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này", đây là một trong những nội dung mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến lần thứ hai, đến ngày 8/10.

Theo dự thảo, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tế, địa phương có thể lựa chọn, quyết định nội dung khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ đối với vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm được đề xuất.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

So với dự thảo lấy ý kiến lần đầu, lần này Bộ Y tế xác định cụ thể độ tuổi của trẻ và rõ hơn các hình thức hỗ trợ. Bản trước chỉ đề cập chung đến gia đình có hai con gái.

Vì sao chọn gia đình có hai con gái?

Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng cho biết đề xuất hướng tới nhóm trẻ em gái trong bối cảnh Việt Nam vẫn đối mặt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo ông, nội dung hỗ trợ gia đình sinh con một bề là gái đã được quy định tại Thông tư 01/2021 và trước đó một số địa phương cũng ban hành nghị quyết để triển khai.

Điểm mới của dự thảo lần này là cách xác định đối tượng được điều chỉnh theo quy định của Luật Trẻ em. Thay vì quy định gia đình "sinh con một bề là gái", dự thảo xác định đối tượng là gia đình có ít nhất hai trẻ em gái dưới 16 tuổi.

"Trẻ em được quy định là dưới 16 tuổi. Dự thảo trước đây quy định sinh con một bề là gái, thì nay chúng ta quy định rõ trẻ em gái dưới 16 tuổi được hưởng chính sách này", ông Dũng giải thích.

Có thể được hỗ trợ những gì?

Theo dự thảo, các gia đình được xem xét hỗ trợ là những trường hợp nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt.

Các hình thức có thể gồm tôn vinh, biểu dương việc nuôi dạy con; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường và những nội dung, hình thức phù hợp khác.

Tuy nhiên, dự thảo không quy định một mức hỗ trợ chung trên cả nước. Việc lựa chọn đối tượng, hình thức và mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của từng địa phương, căn cứ mục tiêu dân số, điều kiện thực tế và khả năng ngân sách.

Theo ông Dũng, địa phương có điều kiện kinh tế tốt có thể bố trí mức hỗ trợ cao hơn, trong khi nơi còn khó khăn sẽ căn cứ khả năng ngân sách để triển khai phù hợp.

Như vậy, việc có được hỗ trợ hay không, hỗ trợ theo hình thức nào và mức bao nhiêu sẽ không tự động áp dụng cho tất cả gia đình có hai con gái dưới 16 tuổi.

Không phải khuyến khích sinh con gái

Ông Dũng cũng cho biết việc lựa chọn nhóm gia đình có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi không đồng nghĩa gia đình bị giới hạn về việc sinh con trai hay con gái.

Mục tiêu của chính sách là tác động vào định kiến giới, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

"Chính sách này không nhằm khuyến khích các gia đình lựa chọn con gái. Mục tiêu là giảm định kiến giới, trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái, góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh", ông Dũng nói.

Ông cho biết cơ quan chủ trì đang tiếp tục lấy ý kiến địa phương, chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo.

"Chính sách chung không thể quy định một mức hỗ trợ giống nhau cho tất cả địa phương", ông Dũng bày tỏ và cho rằng việc thiết kế chính sách cần hướng đúng nhóm đối tượng mà chính sách muốn tác động, đồng thời phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và mục tiêu dân số trong từng giai đoạn.