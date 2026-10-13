Bộ Y tế lấy ý kiến khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề bác sĩ

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt.

Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định "Khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho chức danh bác sĩ Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt".

Thông tư dự kiến áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt. Ảnh: TL

Theo dự thảo, chương trình thực hành nhằm củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và năng lực thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ thuộc một trong 4 phạm vi hành nghề nêu trên.

Chương trình chú trọng năng lực khám, đánh giá và xử trí ban đầu các bệnh lý, tình trạng cấp cứu thường gặp; thực hiện đúng, an toàn các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề; tư vấn, quản lý sức khỏe và phối hợp chuyên môn. Qua đó, người thực hành từng bước hoàn thiện, tích hợp các năng lực cần thiết để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm.

Khung chương trình cũng là căn cứ để các cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng chương trình và nội dung thực hành; phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hành cấp giấy phép hành nghề, đồng thời hỗ trợ giám sát của các bên liên quan và xã hội đối với hoạt động, kết quả thực hành của cơ sở.

Việc xây dựng khung chương trình gắn với quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ sở hướng dẫn thực hành trong tổ chức triển khai theo quy định.

Khung chương trình là mức tối thiểu, không thay thế chương trình của từng cơ sở

Về nguyên tắc áp dụng, dự thảo xác định khung chương trình thực hành là khung chung, quy định ở mức độ tối thiểu nhằm định hướng tổ chức thực hành trên phạm vi toàn quốc. Khung này không thay thế chương trình thực hành cụ thể do cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng và chịu trách nhiệm tổ chức theo quy định.

Các kỹ thuật được lựa chọn là những kỹ thuật cốt lõi, thiết yếu, phù hợp với phạm vi hành nghề và có tính khả thi trong điều kiện thực tế của nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Số lượt thực tập, kiến tập quy định trong khung chương trình là mức tối thiểu; cơ sở hướng dẫn thực hành có thể tổ chức số lượt cao hơn. Trường hợp không đáp ứng được một số nội dung thực hành bắt buộc, việc phối hợp với cơ sở khác được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu theo nhóm, tổng số lượt thực tập hoặc kiến tập được tính chung cho cả nhóm kỹ thuật, đồng thời phải bảo đảm người thực hành được tiếp cận các kỹ thuật cốt lõi. Khi tổng số lượt của nhóm đạt yêu cầu thì nhóm kỹ thuật được xác định là đạt yêu cầu.

Dự thảo cũng nêu rõ, việc xác định phạm vi hành nghề, thực hiện kỹ thuật và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tuân thủ pháp luật hiện hành. Khung chương trình không phải là căn cứ độc lập để xác định phạm vi hành nghề hoặc thanh toán bảo hiểm y tế. Việc xác nhận hoàn thành thực hành cũng không thay thế hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề theo quy định.

Đối với nội dung thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu, dự thảo xác định đây là quá trình thực hành kỹ năng, kỹ thuật nhằm cấp cứu người bệnh trong một số tình trạng cấp cứu thường gặp. Người thực hành có thể thực hành các kỹ thuật, kỹ năng thuộc khung chương trình tại những bộ phận chuyên môn khác nhau, không giới hạn trong một bộ phận chuyên môn nhất định.

Cơ sở hướng dẫn thực hành phải đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn

Về điều kiện đối với cơ sở hướng dẫn thực hành, Bộ Y tế đề xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Theo đó, cơ sở hướng dẫn thực hành chính được xác định trong khung chương trình phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện, có phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm tối thiểu 80% số lượng danh mục kỹ thuật tương ứng với khung chương trình thực hành của phạm vi hành nghề mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn.

Trường hợp phạm vi hoạt động chuyên môn chưa có đủ 100% số lượng danh mục kỹ thuật trong khung chương trình, cơ sở hướng dẫn thực hành có thể ký hợp đồng hợp tác với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tổ chức thực hành các kỹ thuật còn thiếu. Cơ sở được ký hợp đồng phải có hình thức tổ chức là bệnh viện và có phạm vi hoạt động chuyên môn bao gồm các kỹ thuật còn thiếu của cơ sở ký hợp đồng.

Quy định này nhằm tạo điều kiện để cơ sở hướng dẫn thực hành tổ chức chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn thực tế, đồng thời bảo đảm người thực hành có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật cần thiết theo khung chương trình.

Theo dự thảo mới nhất của Bộ Y tế, thời gian thực hành đối với cả 4 phạm vi hành nghề đều là 12 tháng, trong đó có 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu. Ảnh: Thái Bình

Bốn phạm vi hành nghề có thời gian thực hành 12 tháng

Theo các phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư, khung chương trình thực hành đối với bác sĩ thuộc cả 4 phạm vi hành nghề y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt đều có tổng thời gian 12 tháng, trong đó bố trí 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu.

Đối với bác sĩ y khoa, chương trình gồm 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu và 9 tháng thực hành chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục kỹ thuật được xây dựng theo các lĩnh vực, gồm 60 kỹ thuật hồi sức, 11 kỹ thuật nội khoa, 24 kỹ thuật ngoại khoa, 13 kỹ thuật nhi khoa và 6 kỹ thuật sản khoa. Bên cạnh đó, người thực hành cần rèn luyện 42 kỹ năng tại các chuyên khoa hồi sức, nội, ngoại, sản, nhi và các kỹ năng chung.

Đối với bác sĩ y học dự phòng, chương trình gồm 9 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi hành nghề và 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu. Danh mục kèm theo quy định 82 kỹ thuật và 6 kỹ năng cần thực hành.

Đối với bác sĩ y học cổ truyền, chương trình gồm 3 tháng thực hành khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu và 9 tháng thực hành khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. Trong 9 tháng này, người thực hành dành 8 tháng khám, chữa bệnh thuộc các nhóm bệnh tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa; bệnh nội tiết, tiết niệu; bệnh thần kinh, cơ xương khớp; bệnh da liễu, phụ khoa, nhi khoa và 1 tháng thực hành về dược y học cổ truyền, sắc thuốc thang.

Bộ Y tế lưu ý, trong từng nhóm bệnh, người thực hành được thực hành các mặt bệnh phù hợp với điều kiện chuyên môn, mô hình bệnh tật và khả năng tiếp nhận người bệnh của cơ sở. Không bắt buộc người thực hành phải thực hành đầy đủ tất cả các mặt bệnh thành phần thuộc mỗi nhóm.

Đối với bác sĩ răng hàm mặt, chương trình có tổng thời gian 12 tháng, gồm 9 tháng thực hành chuyên môn về răng hàm mặt và 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu.

Trong quá trình thực hành ở các phạm vi hành nghề, nội dung về pháp luật khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử được lồng ghép phù hợp với từng nội dung thực hành.

Dự thảo Thông tư được Bộ Y tế lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện khung chương trình, làm cơ sở tổ chức thực hành thống nhất, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề.