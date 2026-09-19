Bộ Y tế làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác y tế

Sáng 19/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sáng 19/9, Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. (Ảnh Thành Long)

Tỉnh Lai Châu đề xuất hỗ trợ phát triển y tế cơ sở

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm.

Theo báo cáo của ngành Y tế Lai Châu, trong 9 tháng năm 2026, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, không để xảy ra các vụ dịch lớn, không có trường hợp tử vong do dịch bệnh lớn. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì tại 38/38 xã, phường.

Trong công tác khám, chữa bệnh, toàn tỉnh ghi nhận hơn 972.000 lượt khám ngoại trú; hệ thống y tế tiếp tục triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu được bổ sung 1.267 kỹ thuật theo quy định.

Tuy nhiên, tỉnh Lai Châu cũng nhìn nhận ngành Y tế còn nhiều khó khăn, nhất là về nhân lực tại tuyến cơ sở. Việc bố trí đủ nhân lực cho các trạm y tế xã, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn gặp nhiều trở ngại.

Cùng với đó, một số cơ sở y tế, trạm y tế chưa được đầu tư đồng bộ; trang thiết bị y tế còn thiếu, trong khi nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn lực địa phương còn hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin và các nền tảng dữ liệu y tế chưa đồng bộ, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu về công tác y tế tại địa phương trong thời gian qua. (Ảnh Thành Long)

Là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, Lai Châu cũng gặp không ít trở ngại trong tổ chức cung ứng dịch vụ y tế, vận chuyển cấp cứu và bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Từ thực tế trên, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo và phát triển nhân lực y tế; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh từ xa; hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án y tế, nhất là tại tuyến cơ sở và các xã biên giới.

Tỉnh cũng đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ phát triển dược liệu, trong đó có Sâm Lai Châu, và nghiên cứu đưa Sâm Lai Châu vào Dược điển Việt Nam.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà lưu ý một số nhiệm vụ của ngành Y tế Lai Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đánh giá cao những kết quả tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế địa phương.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Lai Châu đã có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thứ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả của ngành Y tế tỉnh, trong đó có việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, triển khai các kỹ thuật chuyên môn và phối hợp với các bệnh viện, trường đại học để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đặc biệt ghi nhận những kết quả trong chuyển đổi số của ngành Y tế Lai Châu. Theo đó, hệ thống khám chữa bệnh đã duy trì hồ sơ bệnh án điện tử; các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế triển khai bệnh án điện tử. Việc phối hợp với các bệnh viện, trường đại học trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cũng được Thứ trưởng đánh giá là một trong những kết quả đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu kết luận. (Ảnh Thành Long)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho rằng Lai Châu vẫn còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt tại các trạm y tế; đồng thời còn những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong công tác phòng bệnh, tiêm chủng và an toàn thực phẩm.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị thời gian tới Lai Châu tiếp tục quan tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 72, trong đó có những chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm các chỉ tiêu về dinh dưỡng, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, chăm sóc sức khỏe người dân trong suốt vòng đời, cũng như chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Về y tế cơ sở, Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Lai Châu tập trung củng cố theo hướng thực chất, nhất là trong bối cảnh các trạm y tế được chuyển giao về cho cấp xã quản lý.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, ngành Nội vụ và các sở, ngành liên quan để tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố y tế cơ sở. Mục tiêu là người dân được khám, chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở, qua đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

"Chúng ta hướng tới là khám chữa bệnh cho nhân dân, người dân được phục vụ ngay tại y tế cơ sở để tránh quá tải bệnh viện", Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh củng cố y tế cơ sở, tỉnh Lai Châu được yêu cầu tiếp tục quan tâm đến y tế dự phòng và năng lực ứng phó với các vấn đề y tế công cộng, nhất là dịch bệnh, các bệnh mới nổi và những vấn đề liên quan đến địa bàn biên giới, cần chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại khu vực biên giới.

Tỉnh Lai Châu khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích, đóng góp trong công tác y tế và phối hợp hỗ trợ cho địa phương. (Ảnh Thành Long)

Một nội dung được Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh là phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của nhiều đơn vị với ngành Y tế Lai Châu trong thời gian qua như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, các trường đại học, học viện và các cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Tỉnh Lai Châu cũng cần xác định rõ vị trí của mình, có sự so sánh phù hợp với các địa phương có điều kiện tương đồng, nhất là các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, từ đó từng bước nâng cao chất lượng y tế.

Theo Thứ trưởng Thường trực, Lai Châu vẫn còn những hạn chế về số lượng dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật cao. Một số lĩnh vực chuyên môn và việc phân hạng bệnh viện cũng còn khó khăn. Tuy nhiên, đây là những vấn đề cần có lộ trình và quyết tâm để từng bước cải thiện.

"Trong điều kiện địa bàn rộng, việc liên thông xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, khám chữa bệnh và điều trị từ xa là hướng đi cần thiết. Lai Châu cần tận dụng nguồn lực sẵn có từ các chuyên gia, giáo sư, bệnh viện tuyến Trung ương để hỗ trợ chuyên môn mà không nhất thiết phải đưa cán bộ về địa phương trong mọi trường hợp", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng kinh phí nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế tại tỉnh Lai Châu trị giá 150.000.000 đồng. (Ảnh Thành Long)

Ông Lê Ngọc Tuyến, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội trao biểu trưng 1 ghế nha khoa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. (Ảnh Thành Long)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ trao biểu trưng kinh phí và quà trị giá hơn 1,9 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lai Châu. (Ảnh Thành Long)

Liên quan đến y học cổ truyền và phát triển dược liệu, Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tỉnh và ngành Y tế tiếp tục quan tâm triển khai các chủ trương, kế hoạch về phát triển y học cổ truyền, đồng thời phát huy lợi thế về nguồn dược liệu của địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết các đơn vị chuyên môn của Bộ có thể phối hợp, hỗ trợ Lai Châu trong lĩnh vực này, trong đó có việc phát triển, bảo tồn và nâng cao giá trị các nguồn dược liệu của địa phương.

Về các chương trình đầu tư cho y tế cơ sở, Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng tỉnh Lai Châu trong quá trình triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực y tế.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động triển khai, bởi việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống y tế cơ sở, trong đó có trạm y tế xã và trạm y tế tại các xã biên giới, sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương.

Trong chương trình công tác tại Lai Châu, ngoài buổi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác của Bộ Y tế tham gia hội thảo về Sâm Lai Châu và triển khai một số hoạt động hướng tới thực hiện Nghị quyết 72, trong đó có các chương trình khám sức khỏe cho học sinh, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đoàn công tác Bộ Y tế trao quà tại Trường Tiểu học Đông Phong:

Cũng trong buổi sáng ngày 19/9, Đoàn công tác Bộ Y tế đã tiến hành trao 50 suất học bổng và 30 xe đạp cho Trường tiểu học Đông Phong và Trường THCS Đoàn Kết tại Trường tiểu học Đông Phong. (Ảnh Thành Long)

Những chiếc xe đạp được trao tận tay học sinh. (Ảnh Thành Long)

Các em học sinh nhận 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. (Ảnh Thành Long)