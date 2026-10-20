Bộ Y tế làm việc với Sanofi-Aventis Việt Nam về vắc xin IPV cho tiêm chủng mở rộng

Sáng 20/10, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì buổi làm việc với ông Lucas Steinberg, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam và đoàn công tác nhằm thống nhất thúc đẩy tiến độ cung ứng vắc xin Imovax Polio (IPV) do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) viện trợ cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Tham dự cùng Thứ trưởng tại buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Dược; Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Minh

Imovax Polio là vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV) dùng để phòng ngừa bệnh bại liệt do virus Polio (tuýp 1, 2 và 3) gây ra

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ chào đón đoàn công tác của Sanofi-Aventis Việt Nam và đánh giá cao những hợp tác giữa Sanofi-Aventis Việt Nam với Bộ Y tế, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thời gian qua.

Thứ trưởng cũng đồng thời thông tin tới ông Lucas Steinberg và đoàn công tác về những kết quả nổi bật của ngành Y tế Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình tiêm chủng chiến dịch, tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều; Xây dựng căn cứ pháp lý trong Luật Phòng bệnh về đưa tiêm chủng mở rộng trở thành tiêm chủng bắt buộc.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, tại Việt Nam, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được triển khai hơn 40 năm, góp phần giảm tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

"Đằng sau những kết quả đạt được trong công tác tiêm chủng có sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp để đưa vắc xin đến với người dân, bảo đảm quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ và ghi nhận về tiến độ triển khai cung ứng vắc xin IPV của Sanofi-Aventis Việt Nam.

Ông Lucas Steinberg, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về tiến trình triển khai các bước theo trình tự pháp lý cung ứng vắc xin Imovax Polio (IPV) do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) viện trợ năm 2026 cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Cùng đó, các đại biểu cũng trao đổi về nội dung các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết liên quan đến hạn dùng, mẫu nhãn gốc, nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt và phương án truy xuất qua mã QR;

Thảo luận về kiểm định, đánh giá xuất xưởng lô vắc xin; công tác phối hợp giữa các bên liên quan để thúc đẩy tiến độ; Ý kiến về áp dụng nhãn điện tử theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đối với vắc xin.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lucas Steinberg, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam bày tỏ sự trân trọng về hiệu quả thực thi, triển khai công tác tiêm chủng tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho tất cả người dân có cơ hội tiếp cận và tiêm chủng các loại vắc xin phòng các bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm.

Ông Lucas Steinberg nhấn mạnh cam kết của Sanofi-Aventis Việt Nam về việc đã và đang phối hợp chặt chẽ với UNICEF nhằm hỗ trợ cung ứng vắc xin Imovax Polio (IPV) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; Đồng thời, phía Sanofi-Aventis Việt Nam sẵn sàng làm việc với các đơn vị liên quan để có thể nhận vắc xin Imovax Polio (IPV) sớm nhất để các tỉnh, thành đủ vắc xin tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Các đại biểu phía Bộ Y tế trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Minh

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc thúc đẩy tiến độ cung ứng vắc xin Imovax Polio (IPV) do GAVI viện trợ năm 2026 là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm đủ vắc xin phục vụ Chương trình Tiêm chủng mở rộng, duy trì tiêm chủng thường xuyên, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ mắc bệnh bại liệt và giữ vững thành quả phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ quốc tế, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ tiêm chủng và chủ động thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng, giai đoạn 2026–2028.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Dược phối hợp nghiên cứu chặt chẽ các nội dung hướng dẫn theo pháp luật quy định, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ những nội dung phía Sanofi-Aventis Việt Nam đề xuất.

Cùng đó, Cục Phòng bệnh chủ động tập huấn, hướng dẫn các địa phương trong công tác triển khai, ứng dụng công nghệ đảm bảo quá trình sử dụng, triển khai hiệu quả bền vững; Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương rà soát lại toàn bộ các đối tượng nằm trong chương trình tiêm và trong thời hạn sử dụng của vắc xin để đạt được hiệu quả và tránh lãng phí không cần thiết; Chủ động công tác tập huấn, hướng dẫn các địa phương về sử dụng vắc xin.

Đại biểu phía Sanofi-Aventis Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Trong mục tiêu chiến lược, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị có nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng Kế hoạch cung ứng vắc xin IPV theo từng năm, có dự trù số lượng để đảm bảo công tác mua sắm theo Luật định.

Đối với những nội dung phía Sanofi-Aventis Việt Nam đề xuất tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Dược, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế phối hợp hồi đáp trước 30/10/2026. Cần ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và đôn đốc thực hiện các mốc cung ứng đã thống nhất, bảo đảm vắc xin được tiếp nhận, kiểm định, phân bổ và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm chủng của trẻ em trên phạm vi toàn quốc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Minh