Bộ Y tế làm rõ quy định hiến mô, tạng đối với người dưới 18 tuổi

Một ca ghép gan được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. BVCC

Ngày 23/10, Bộ Y tế thông tin dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm là quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể đối với người dưới 18 tuổi.

Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật phân biệt rõ hai trường hợp hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời, với những điều kiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Cụ thể, người dưới 18 tuổi khi còn sống chỉ được hiến mô tái sinh, như tế bào gốc tạo máu, để điều trị cho người thân trong trường hợp không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Trong đó, người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Việc hiến phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập và có sự đồng ý của trẻ cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Đáng chú ý, dự thảo Luật tiếp tục nghiêm cấm lấy thận, gan, tim, phổi hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của người dưới 18 tuổi đang sống.

Đối với trường hợp hiến sau khi qua đời, việc lấy mô, bộ phận cơ thể chỉ được thực hiện khi trẻ đã được Hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, có đăng ký hoặc nguyện vọng hiến trước khi qua đời và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Theo Bộ Y tế, từ năm 1992 đến tháng 3/2026, Việt Nam đã thực hiện 11.187 ca ghép bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị, đặc biệt đối với bệnh nhi cần ghép mô, tạng phù hợp.

Trước những lo ngại về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, dự thảo Luật bổ sung các quy định nghiêm cấm hành vi mua bán, ép buộc, lấy trộm, môi giới và lợi dụng quan hệ giám hộ, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của trẻ em.

Đồng thời, dự thảo tăng cường cơ chế xác minh nhân thân, đánh giá độc lập và điều phối ghép tạng thông qua mã quốc gia, danh sách chờ ghép nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch.

Bộ Y tế khẳng định, việc sửa đổi Luật phải đặt sự an toàn, quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu. Dự thảo đang tiếp tục được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua.