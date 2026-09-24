Bộ Y tế kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt tại tỉnh

Đoàn kiểm tra thực tế tại 3 cơ sở cung cấp nước, gồm: Nhà máy nước Tân An, Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Cao Bằng, Tổ quản lý cấp nước Hòa An và Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hòa Thuận. Lấy 6 mẫu nước tại các cơ sở để đánh giá chất lượng nước sinh hoạt; thu thập số liệu về một số bệnh liên quan đến chất lượng nước và điều kiện vệ sinh, như: tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc thực hiện quy định bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại Tổ quản lý nước Hòa An, Công ty TNHH Một thành viên cấp Nước Cao Bằng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng nước sạch sinh hoạt theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT; hồ sơ ngoại kiểm, nội kiểm định kỳ chất lượng nước của các đơn vị, cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các đơn vị, cơ sở cấp nước cơ bản quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chất lượng nước; duy trì tự kiểm tra (nội kiểm), đánh giá chất lượng nước định kỳ theo quy định. Kết quả các mẫu xét nghiệm đã lấy sẽ thông báo kết quả đến Sở Y tế tỉnh và các đơn vị liên quan để tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho người dân.

Ngọc Anh