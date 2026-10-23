Bộ Y tế khuyến cáo về cúm mùa, lưu ý 5 nhóm nguy cơ cao

Cúm mùa lưu hành quanh năm, có thể gây biến chứng nặng ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền. Ảnh: Đinh Hà.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo về các biện pháp chủ động phòng, chống cúm mùa, trong bối cảnh bệnh lưu hành quanh năm tại Việt Nam và số ca mắc có thể gia tăng vào một số thời điểm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết.

Theo cơ quan này, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus, phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Người dân cần lưu ý nguy cơ mắc bệnh trong thời điểm giao mùa và những tháng thời tiết lạnh của mùa thu - đông.

Những người dễ gặp biến chứng

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Cục Phòng bệnh lưu ý các nhóm cần thận trọng gồm người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần.

Bên cạnh đó, người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm.

Bệnh nhân điều trị cúm tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Hà.

Với những nhóm này, việc hạn chế nguy cơ lây nhiễm và chủ động liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bệnh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình theo dõi, tư vấn và xử trí kịp thời.

8 khuyến cáo phòng bệnh từ Bộ Y tế

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng cúm mùa sau:

Thứ nhất, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người hoặc ở trong không gian kín, thông khí kém.

Thứ hai, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy đã sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định, sau đó rửa tay sạch sẽ.

Thứ ba, giữ vệ sinh cá nhân. Người dân nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Thứ tư, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Thứ năm, duy trì lối sống lành mạnh. Người dân cần rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Thứ sáu, chủ động theo dõi sức khỏe khi có triệu chứng. Người bị sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng sức khỏe và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh. Người bệnh không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Thứ bảy, vệ sinh môi trường sống và làm việc. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần được làm sạch; nơi ở, nơi làm việc và lớp học cần thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí tại những không gian kín.

Thứ tám, người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động phòng bệnh. Những người có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm nên hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi xuất hiện triệu chứng, nhóm này cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.