Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), ngày 19/11/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với PJ.2.1 – một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron.

Tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự đang tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, WHO lưu ý tỷ lệ này không phản ánh trực tiếp tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng, đồng thời có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong hoạt động lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các quốc gia.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về biến thể COVID mới

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người tốt hơn một số biến thể được so sánh. Dù vậy, hiện chưa đủ căn cứ khẳng định biến thể này lây truyền mạnh hơn hoặc có khả năng né tránh miễn dịch đáng kể. Các dữ liệu hiện có cũng chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong.

Trên cơ sở đó, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp, song độ tin cậy của đánh giá còn thấp.

Trước diễn biến này, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Việt Nam đang bước vào mùa Đông – Xuân, thời điểm nhiệt độ, độ ẩm thay đổi, trong khi nhu cầu đi lại, giao lưu và tập trung đông người tăng cao dịp cuối năm, Tết. Những yếu tố này có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cần chú ý phòng bệnh do nguy cơ diễn biến nặng cao hơn.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện 6 biện pháp:

Một là, đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Hai là, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Ba là, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí.

Bốn là, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt bệnh nền.

Năm là, khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định.

Sáu là, đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu nặng như khó thở, đau ngực kéo dài hoặc rối loạn ý thức, đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, việc WHO đưa PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời những thay đổi của virus, không đồng nghĩa biến thể này đã được xác định gây bệnh nghiêm trọng hơn.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và viện chuyên ngành theo dõi sự lưu hành của các biến thể, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong, qua đó cập nhật đánh giá và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ sức khỏe nhân dân.