Bộ Y tế khuyến cáo người dân trước thông tin ca tử vong do viêm phổi tại Nga

Bộ Y tế thông tin về bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xác minh, chia sẻ thông tin và theo dõi tình hình liên quan đến trường hợp nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Phòng bệnh - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã liên hệ với Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin về trường hợp này.

Ngày 7/10, Tổ chức WHO cho biết đã theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự việc tại Nga.

Nhân viên nói trên thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga. Người này tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Theo thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, gần đây không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát cần thiết. Đồng thời, những trường hợp tiếp xúc với nhân viên này được xác định để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất.

WHO hiện tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông và thu thập thêm thông tin nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức.

Người dân không nên hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh, đồng thời không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Người dân giữ vệ sinh môi trường sống, chủ động phòng chống chuột và bọ chét.

Không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đối với người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, Cục Phòng bệnh khuyến cáo cần chú ý các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Không tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.