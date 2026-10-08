Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang trước ca tử vong vì viêm phổi tại Nga

Nhân viên y tế làm việc trong phòng xét nghiệm. Ảnh minh họa

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Cục Phòng bệnh - cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế - đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh và trao đổi thông tin.

Theo thông tin WHO cung cấp ngày 7-10-2026, người này làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, và tử vong ngày 2-10 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

WHO cho biết đang tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của Nga về sự việc. Theo thông tin do cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, thời gian gần đây không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch tại tỉnh Irkutsk.

Nhân viên phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Ảnh minh họa

Theo thông tin WHO cung cấp, các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, đồng thời xác định những người tiếp xúc để giám sát y tế và xét nghiệm. Đến nay, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc và việc theo dõi y tế đối với các trường hợp này đã hoàn tất.

Trước đó, thông tin về trường hợp nhân viên phòng xét nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng được đăng tải trên truyền thông, trong đó có thông tin đặt vấn đề về khả năng liên quan đến dịch hạch thể phổi. Tuy nhiên, đến nay, phía Nga chưa ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch gần đây tại tỉnh Irkutsk.

WHO tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông, thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá nguy cơ và tác động có thể xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về thông tin trên, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Cục Phòng bệnh đang phối hợp với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Người dân cần giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Trước đó, thông tin về trường hợp nhân viên phòng xét nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng được đăng tải trên truyền thông, trong đó đặt vấn đề về khả năng liên quan đến dịch hạch thể phổi. WHO đã đề nghị phía Nga cung cấp thêm thông tin để xác minh và đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.