Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh cúm mùa

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp: đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín; che miệng, mũi khi ho; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Đồng thời giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất...

Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe và cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

Người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm và khi có triệu chứng bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời...