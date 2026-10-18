Bộ Y tế khuyến cáo gì sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TP.HCM?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc và các biện pháp dự phòng tại trường học

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát thông tin khẩn về chùm ca bệnh 3 học sinh mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. HCM), trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Chùm ca bệnh được ghi nhận từ ngày 14 đến 16-10. Cả 3 trường hợp đều là học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Trong đó, học sinh H.H.K. (sinh năm 2014, lớp 7A5) khởi phát đau đầu vào ngày 12/10, đến ngày 14/10 xuất hiện sốt, phát ban. Bệnh diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, cần theo dõi sát sức khỏe, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Ghi nhận học sinh thứ 4 mắc não mô cầu Tính đến sáng 18/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. Trường hợp thứ 4 là nam sinh 12 tuổi, học cùng trường và có tiếp xúc gần với một trong 3 ca bệnh được xác định trước đó. Bệnh khởi phát ngày 15/10 với các triệu chứng sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da rải rác. Khoảng 18 giờ cùng ngày, nam sinh được hướng dẫn đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để thăm khám và nhập viện với chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do não mô cầu; đồng thời phân biệt với sốt xuất huyết Dengue và cúm. Bệnh nhân được điều trị tại khoa cách ly. Chiều 16/10, kết quả xét nghiệm PCR máu cho thấy bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị kháng sinh, chăm sóc tại bệnh viện.