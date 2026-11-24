Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang tại nơi đông người. Ảnh minh hoạ

Bộ Y tế cho biết ngày 19-11 vừa qua Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, được xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi.

Theo WHO, tỷ lệ biến thể này trong các mẫu giải trình tự được báo cáo có xu hướng tăng tại một số quốc gia; tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác định biến thể gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn. Trên cơ sở các bằng chứng hiện có, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể PJ.2.1 trên phạm vi toàn cầu ở mức thấp, với độ tin cậy còn thấp.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về biến thể mới. Theo đó, trong mùa Đông - Xuân, thời tiết thay đổi cùng các hoạt động giao lưu, đi lại, tập trung đông người dịp cuối năm và Tết có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có COVID-19, nhất là tại nơi đông người, không gian kín, kém thông khí.

Người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch là những nhóm cần chủ động phòng bệnh và đi khám, điều trị kịp thời khi có triệu chứng.

Bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp điều trị tại cơ sở y tế ở Hà Nội. Ảnh: LÊ THANH

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí; thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi và giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám khi cần, không tự ý dùng thuốc. Trường hợp khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng, cần đến ngay cơ sở y tế.

Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời những thay đổi của virus, không đồng nghĩa biến thể này đã được xác định gây bệnh nặng hơn.