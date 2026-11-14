Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng bệnh não mô cầu

Tiêm vaccine là biện pháp chủ động giúp phòng bệnh não mô cầu, nhưng không bảo vệ tuyệt đối trước tất cả các nhóm vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp, mũi, họng của người mắc bệnh hoặc người mang vi khuẩn, kể cả những trường hợp không có triệu chứng.

Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, diễn tiến nhanh và nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các dấu hiệu cần chú ý gồm sốt đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, cứng gáy. Một số trường hợp xuất hiện ban xuất huyết màu đỏ tím trên da, lơ mơ, li bì hoặc co giật.

Ở trẻ nhỏ, phụ huynh cần đặc biệt chú ý tình trạng sốt kèm bỏ bú, quấy khóc bất thường, li bì hoặc khó đánh thức.

Đáng lưu ý, bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong thời gian ngắn. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là sốt kèm đau đầu dữ dội, cứng gáy, ban xuất huyết, rối loạn ý thức hoặc sức khỏe xấu đi nhanh chóng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Người dân không tự ý điều trị tại nhà hoặc chờ xuất hiện đầy đủ triệu chứng mới đi khám.

Để chủ động phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện 5 biện pháp.

Thứ nhất, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không dùng chung cốc uống nước, chai nước, bàn chải đánh răng và các vật dụng cá nhân có tiếp xúc với nước bọt.

Thứ hai, giữ vệ sinh nơi ở, trường học, nơi làm việc; bảo đảm môi trường sinh hoạt thông thoáng, sạch sẽ, nhất là tại các khu vực sinh hoạt tập trung, đông người.

Thứ ba, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Khi có triệu chứng bất thường, đặc biệt là các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng do não mô cầu, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

Thứ tư, người tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh cần phối hợp với cơ quan y tế để xác định nguy cơ, theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng và sử dụng kháng sinh dự phòng sớm khi có chỉ định. Người dân không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh.

Thứ năm, chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ; thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, điều tra dịch tễ, quản lý người tiếp xúc gần và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.