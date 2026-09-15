Sai phạm trong đấu thầu bồi dưỡng độc hại và cung cấp suất ăn

Theo kết luận của Bộ Y tế, đối với các gói thầu mua sắm sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và gói thầu dịch vụ cung cấp suất ăn cho cán bộ, viên chức, người lao động từ năm 2023 đến nay, Bệnh viện E đã không tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện E

Cụ thể, đối với chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, Bệnh viện E đã giao cho Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Sông Đuống thực hiện chi trả thông qua hình thức thí điểm và lựa chọn nhà cung cấp mà không triển khai hoạt động lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Tương tự, với gói thầu cung cấp suất ăn nhân viên, mặc dù Công ty Sông Đuống trúng đấu giá quyền khai thác tài sản công (căng tin, cửa hàng tiện ích), việc Bệnh viện E chỉ định trực tiếp đơn vị này cung cấp suất ăn bằng nguồn thu hợp pháp của bệnh viện mà không qua đấu thầu công khai là chưa phù hợp với quy định. Nội dung tố cáo của công dân về hai gói thầu này được xác định là đúng.

Riêng đối với gói thầu may đo quần áo nhân viên năm 2023, nội dung tố cáo chưa đủ cơ sở do việc xử lý hợp đồng thuộc quá trình quản lý thực hiện, và giữa Bệnh viện với nhà thầu đã đồng thuận thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Bộ Y tế ghi nhận các vi phạm trên chưa có dấu hiệu vụ lợi cá nhân, tiêu cực hay gây thất thoát ngân sách, xuất phát từ thực tiễn nhằm bảo đảm đời sống người lao động, tuy nhiên Bệnh viện vẫn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại.

Đào tạo thực hành khi chưa đủ điều kiện pháp lý

Về nội dung tố cáo sai phạm trong tổ chức các khóa thực hành cho chức danh điều dưỡng (Khóa K1 khai giảng tháng 10.2024 và K2 tháng 11.2024), Bộ Y tế kết luận tố cáo này đúng một phần.

Cụ thể, tại thời điểm tổ chức các khóa thực hành nêu trên, Bệnh viện E chưa được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (hồ sơ chỉ chính thức được tiếp nhận vào ngày 17.3.2025). Việc tổ chức thực hành và cấp giấy xác nhận trong giai đoạn này là chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự thủ tục.

Mặc dù Bệnh viện E đã chủ động ban hành quyết định thu hồi các Giấy xác nhận chưa đúng thủ tục để khắc phục thiếu sót, Bộ Y tế chỉ ra sự mâu thuẫn về mặt thời gian và trình tự văn bản hành chính của Bệnh viện. Tuy nhiên, chưa có cơ sở cho thấy Giám đốc Bệnh viện E chỉ đạo làm khống hay giả mạo hồ sơ chứng nhận.

Chưa có cơ sở tố cáo sai phạm trong quản lý con dấu

Đối với nội dung tố cáo sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng con dấu của Bệnh viện E liên quan đến việc điều chuyển và giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Việt Hương từ bộ phận điều dưỡng sang bộ phận hành chính, Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo này là chưa có cơ sở.

Qua rà soát hồ sơ, việc Giám đốc Bệnh viện E điều chuyển nhân lực và phân công quản lý con dấu nằm trong thẩm quyền quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, xét về điều kiện trình độ đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ, bà Nguyễn Thị Việt Hương đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định hiện hành đối với ngạch văn thư.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục triệt để

Trước những tồn tại, thiếu sót đã nêu, Bộ Y tế yêu cầu ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, nghiêm túc tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành liên quan đến đấu thầu, mua sắm. Đồng thời, chỉ đạo khắc phục triệt để các hạn chế và báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

Trong công tác quản lý và sử dụng con dấu của Bệnh viện: Đề nghị Giám đốc Bệnh viện E và cá nhân, tập thể có liên quan rà soát, bổ sung vị trí việc làm của viên chức, người lao động tại Bệnh viện; tiếp tục thực hiện sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, bằng cấp của viên chức, người lao động, đảm bảo hiệu quả hơn nữa trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật góp phần hạn chế việc tố cáo không có cơ sở

Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện E rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, phòng ban tham mưu liên quan; chấn chỉnh công tác tổ chức thực hành và quy trình ban hành, lưu trữ văn bản hành chính theo đúng quy định pháp luật.