Bộ Y tế Iran bác bỏ thông tin phân phát thuốc iốt gần các cơ sở hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo trang iranintl.com, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/11, ông Hossein Kermanpour, Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Thông tin thuộc Bộ Y tế Iran, khẳng định không có quan chức nào của bộ này trả lời phỏng vấn báo The Times và trích dẫn được cho là của bộ này trong bài viết của tờ báo là không đúng sự thật.

Trước đó cùng ngày, tờ The Times của Anh dẫn lời một quan chức Bộ Y tế Iran giấu tên cho biết nước này đang phân phát các viên thuốc iốt cho người dân sống gần các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công.

Theo quan chức này, Iran đã tìm cách phân phát thuốc iốt trong phạm vi từ 2-3 km quanh các cơ sở hạt nhân trong mỗi cuộc chiến. Người dân cũng được hướng dẫn nhanh chóng trú ẩn trong nhà nếu xảy ra không kích nhằm vào khu vực núi Pickaxe gần cơ sở làm giàu urani Natanz.

Tờ báo trên cũng dẫn lời một nhà báo chính trị Iran cho biết tại cuộc họp báo gần đây, các phóng viên được thông báo rằng giới chức nước này đang nghiêm túc cân nhắc khả năng Mỹ tiến hành cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào núi Pickaxe.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Câu lạc bộ Nhà báo Trẻ (YJC) của Iran cũng đưa tin các cơ quan y tế nước này phân phát khoảng 180.000 viên kali i-ốt cho người dân tại tỉnh Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân của Iran. Thuốc có tác dụng bảo vệ tuyến giáp khỏi hấp thụ i-ốt phóng xạ nếu được sử dụng đúng thời điểm và liều lượng, song các cơ quan y tế khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng khi chưa có chỉ dẫn chuyên môn.

Trong khi đó, chương trình Tiền thưởng vì Công lý thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo treo thưởng lên tới 20 triệu USD và có thể hỗ trợ tái định cư cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan.

Chương trình này được thành lập năm 1984 nhằm khuyến khích cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ.

Trong thông báo về khoản thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ thanh sát theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất khả năng theo dõi liên tục hoạt động sản xuất và dự trữ một số thiết bị quan trọng của Tehran, trong đó có máy ly tâm. Tuy nhiên, Washington chưa nêu cụ thể tiêu chí xác định mức thưởng 20 triệu USD.

Phát biểu tối 6/11 tại West Palm Beach, bang Florida, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định các lực lượng Mỹ đã phá hủy phần lớn chương trình hạt nhân Iran. Ông cho rằng nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này có thể sử dụng chúng, gây ra thảm họa cho khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết Washington đang tiếp xúc với Tehran và tin rằng Iran rất muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng qua. Các nỗ lực ngoại giao thông qua bên trung gian cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh tái diễn. Trước đó, ngày 3/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định chính phủ nước này vẫn tìm cách giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.