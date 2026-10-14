Bộ Y tế họp thống nhất tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về dự án Luật sửa đổi 6 luật liên quan đến y tế

Chiều 14/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp với các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính phủ nhằm thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục có nội dung liên quan; Đại diện các Bộ: Tư pháp, Công an, Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, thông qua các cuộc thẩm định, Thành viên Chính phủ tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ, khẩn trương rà soát, điều chỉnh phạm vi dự án; đồng thời có thêm những ý kiến đối với đơn vị soạn thảo – Bộ Y tế tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hướng tới phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và các điều ước quốc tế. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các chính sách mới, thuyết minh đầy đủ cơ sở, sự cần thiết của những nội dung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện bản so sánh để làm rõ các nội dung thay đổi.

Trong đó đáng chú ý, đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược xây dựng giải pháp quản lý giá thiết bị y tế, kiểm soát chất lượng, giá thuốc và thiết bị y tế, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quan điểm xây dựng Luật nhằm bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng yêu cầu các Cục, Vụ chức năng của Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của thành viên Chính phủ, phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan phối hợp thẩm tra; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm sẽ tiếp thu tối đa những nội dung phù hợp; tiếp tục nghiên cứu, phân tích và rà soát kỹ lưỡng các nội dung để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, đề nghị tiếp thu có giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đưa vào dự án Luật những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách, có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và điều kiện thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm chất lượng trình báo cáo và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo quy định.